Stefano D’Orazio, come è morto/ Il Covid fatale, contagiato a casa del suocero

La scomparsa di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, avvenuta a ottobre 2020, ha gettato nello sconforto non solo gli storici amici-colleghi e chi aveva avuto modo di conoscerlo da vicino, ma anche i fan, che ne apprezzavano la sua riservatezza, oltre alle sue doti artistiche. Le modalità con cui si è svolto tutto hanno reso ancora più drammatico riuscire ad accettare l’accaduto proprio perché sono trascorsi davvero pochi giorni dal ricovero in ospedale, deciso quando le sue condizioni iniziavano a peggiorare, fino alla morte.

Come è accaduto a chi ha vissuto il virus in prima persona, appare normale chiedersi come si sia stati contagiati e se con qualche accortezza in più la situazione avrebbe potuto essere diversa. Nel caso del musicista tutto è diventato ancora più difficile da accettare per la sua vedova, Tiziana Giardoni, convinta di essere almeno in parte responsabile.

La morte di Stefano D’Orazio: le sue condizioni peggiorate velocemente

Tiziana si è ritrovata a dover dire addio nell’arco di pochi giorni ai due uomini più importanti della sua vita: oltre al suo Stefano, infatti, si è spento dopo pochi giorni anche suo papà, anche lui colpito dal Covid. La donna è convinta che il contagio che è stato fatale ad entrambi sia avvenuto in una cena di famiglia a cui inizialmente lei non avrebbe voluto partecipare. E questo non fa che accrescere in lei il senso di colpa per come è andata a finire.

“Mio papà, nell’ottobre 2020, aveva sconfitto il cancro dopo sei anni e voleva festeggiare a cena con le sue figlie. Io ero un po’ restia ad andare per la pandemia ma Stefano mi convinse – aveva dichiarato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ –. Mai avrei pensato potesse succedere qualcosa, invece dopo un paio di giorni mia sorella iniziò ad accusare alcuni sintomi. Allora io e Stefano decidemmo di fare subito un tampone che risultò positivo”.



La situazione è precipitata velocemente, rendendo ancora più difficile accettare l’accaduto: “Quel giorno ho smesso di vivere perché mi sono sentita in colpa. Non ci credevo, è stato tutto così terribile. Inizialmente non aveva nessun sintomo. Poi una notte gli è salita la febbre e ho chiamato l’ambulanza per evitare complicazioni, vista la sua condizione di salute non ottimale. Ho pregato i dottori di poter andare insieme a lui in ospedale perché io stessa ero positiva, ma non c’è stato modo di convincerli. Da quel momento in poi non l’ho più sentito e visto, neanche nella cassa da morto. Non meritava di morire in questo modo, è stata inaccettabile una situazione del genere“.

