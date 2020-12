Stefano D’Orazio, com’è morto?/ Dodi Battaglia: “si era infettato col Coronavirus”

Stefano D’Orazio, com’è morto? Lo storico batterista dei Pooh è scomparso a soli 72 anni lasciando un vuoto incolmabile. L’artista, che all’interno della band è stato anche autore, è morto il 6 novembre del 2020 per una malattia aggravatasi dopo aver contratto il Coronavirus. Una morte che ha sconvolto tutti: amici, colleghi, ma anche i fan della band che per 50 anni ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana. Sulla sua morte però è stato detto di tutto, per questo motivo l’amico per sempre Dodi Battaglia ha voluto far chiarezza raccontando a cuore aperto il suo immenso dolore per la morte di un fratello. “Quando perdi una persona così cara, soffri da morire, ma non ti rendi conto subito di quello che è successo” – ha esordito Dodi Battaglia che ha proseguito dicendo – “è una tragedia. Le lacrime di questo momento sono solo una minima parte di quelle che verseremo quando andremo nell’ufficio in cui c’era lui, quando vedremo una Jaguar bianca come quella che aveva lui o quando vedremo un altro batterista volteggiare con le bacchette come faceva lui”.

Dodi Battaglia: “Stefano D’Orazio un fratello, un compagno di vita”

Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pooh, poi entra nei dettagli fortemente addolorato per non essere riuscito a salutare per l’ultima volta Stefano D’Orazio morto da solo in un letto d’ospedale per via del Covid-19: ” non stava bene, ma non sembrava niente di così allarmante. Era ricoverato a Roma in una struttura sanitaria. Si era infettato con questo virus, ma come tante altre persone… Fino a tre ore fa aspettavo un messaggio di aggiornamento e invece mi è arrivata questa mazzata che mi ha spezzato le gambe. E’ devastante immaginarlo morire in solitudine”. Dopo le parole di Dodi Battaglia, anche i Pooh hanno voluto dedicare un messaggio all’amico di sempre. “Stefano ci ha lasciato! Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre… Roby, Red, Dodi, Riccardo”.



