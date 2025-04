La malattia con cui combatteva da tempo – la leucemia – e il contagio da Covid-19 si rivelarono fatali per Stefano D’Orazio. Il celebre batterista dei Pooh ha salutato questo mondo il 6 novembre del 2020, lasciando un vuoto incolmabile nella vita della moglie Tiziana Giardini e di tutti quelli che lo amavano. La sua morte è stata improvvisa, perché peggiorato repentinamente dopo aver imboccato solo apparentemente la via della guarigione.

Nessuno si aspettava un epilogo simile, tantomeno Stefano D’Orazio che pare stesse lavorando a nuovi progetti musicali. Il coronavirus, tuttavia, peggiorò drasticamente le sue condizioni di salute e il suo fisico già provato dalla leucemia ne risentì fatalmente. Il batterista dei Pooh, come dicevamo, faceva coppia fissa con Tiziana Giardoni, una donna ventidue anni più giovane di lui. La proposta di nozze venne effettuata da Stefano proprio durante un concerto dei Pooh.

Stefano D’Orazio, la nostalgia della moglie Tiziana: “Quando mi ha chiesto la mano…”

“Ho perso una parte di me stessa”, commentò la moglie Tiziana Giardini dopo la morte della sua dolce metà. Un addio reso ancora più amaro dalla pandemia, che non permise a chi amava di Stefano D’Orazio di stargli vicino. “Era una persona straordinaria che ci mancherà tantissimo”, disse Facchinetti. Anche Red Canzian espresse grande delusione e amarezza per non essere stato vicino all’amico fraterno, come avrebbe voluto. Tutto colpa del virus e delle conseguenti limitazioni anti-contagio.

“Nessuno dei due si era mai sposato, è riuscito a chiedermelo in maniera plateale, mi ha regalato una favola. Me l’ha chiesto in tv, dopo tempo in cui ho cercato di convincerlo. Nessuno lo sapeva, neanche i Pooh, è stata una sorpresa per tutti. Ho pianto tantissimo, così come i miei genitori per la commozione”, ha raccontato Tiziana Giardini, in una delle tante intervista in cui ha ricordato il suo grande amore Stefano D’Orazio. A quasi cinque anni dalla sua morte, il batterista è sempre nei suoi pensieri.