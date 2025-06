Stefano D’Orazio come è morto: l’addio in piena pandemia

Batterista e cantante dei Pooh, Stefano D’Orazio è scomparso a 72 anni la sera del 6 novembre del 2020. Il musicista aveva alcune patologie pregresse ma a strapparlo via alla vita è stato il Covid-19 che ha portato tali malattie ad aggravarsi. Ad annunciare la scomparsa dell’amatissimo batterista, ancora oggi ricordato in ogni occasione dai Pooh, fu proprio la band. Tre giorni dopo Stefano D’Orazio è stato salutato dai suoi colleghi e dai suoi cari, insieme ai suoi fan, in un corteo funebre dal Campidoglio fino alla Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma. Proprio in quella chiesa si sono celebrati i funerali del batterista dei Pooh, scomparso a soli 72 anni.

Stefano D'Orazio come è morto e il progetto di Red Canzian, Parsifal/ "Mancavano autori per gli inediti"

Stefano D’Orazio come è morto: “Mai avrei pensato che succedesse qualcosa”

Stefano D’Orazio è venuto a mancare la sera del 6 novembre del 2020 al Policlinico Gemelli di Roma: lì era ricoverato per le complicanze del Covid-19. Come raccontato poi da Tiziana Giardoni, la moglie del batterista, il marito si era contagiato a casa del suocero, il papà appunto di Tiziana: “Mio papà voleva festeggiare la guarigione dal cancro a cena con le sue figlie. Io non volevo andare ma papà mi convinse”.

Stefano D'Orazio, com'è morto il batterista dei Pooh?/ Il dolore della moglie Tiziana: "Persa parte di me"

La moglie di Stefano D’Orazio ha raccontato dunque che il batterista si era contagiato a casa del papà di lei, durante una cena in famiglia: “Mai avrei pensato potesse succedere qualcosa. Prima si è contagiata mia sorella, allora io e Stefano decidemmo di fare subito un tampone che risultò positivo”. Stefano D’Orazio, dunque, si è contagiato a casa del suocero durante una cena in famiglia, che l’uomo aveva organizzato per festeggiare la guarigione dal cancro: proprio il Covid ha portato all’aggravarsi di alcune patologie pregresse che aveva, fino a condurlo alla morte ancora in giovane età. Aveva infatti soltanto 72 anni al momento della scomparsa.