Stefano D'Orazio a cinque anni dalla sua scomparsa: com'è morto il membro dei Pooh e come sta oggi la moglie Tiziana Giardoni

Circa 5 anni fa, è venuto a mancare uno dei artisti più importanti della musica italiana: Stefano D’Orazio. Difatti, era il 6 novembre 2020 quando è stata annunciata la morte dello storico batterista e autore dei Pooh, a soli 72 anni. Da qualche giorno, era già ricoverato in un ospedale di Roma per alcuni problemi di salute. Durante la degenza, ha poi contratto il Covid-19, peggiorando improvvisamente la sua condizione. La notizia della sua scomparsa ha ovviamente scioccato il mondo della musica, e non solo, con i suoi compagni di band e amici incaricati a dare il comunicato.

Roby Facchinetti e Red Canzian, infatti, hanno lasciato un messaggio toccante per colui che era stato per tanti anni, prima di tutto, un amico. Dopo aver lasciato i Pooh nel 2009, aveva continuato a scrivere, dirigere, raccontare storie, firmando musical e collaborando con altri artisti. Quando nel 2015 tornò sul palco con i suoi compagni per la grande reunion, fu un momento iconico, rappresentando un cerchio che si chiudeva con la stessa passione con cui, da ragazzo, aveva iniziato a sognare la musica.

Tiziana Giordana oggi: chi è la moglie di Stefano D’Orazio

Accanto a Stefano D’Orazio, fino all’ultimo giorno, c’è stata Tiziana Giardoni. Dopo una lunga storia d’amore, i due si erano sposati il 12 settembre 2017, in una cerimonia intima, circondati dagli amici più cari e, naturalmente, dai compagni dei Pooh. Stefano parlava spesso di lei nelle interviste, raccontando quanto Tiziana fosse riuscita a portare equilibrio e serenità nella sua vita. Ad oggi, Tiziana continua a tenere viva la memoria di Stefano, partecipando a eventi e progetti dedicati a lui.