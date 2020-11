STEFANO D’ORAZIO E’ MORTO/ Il batterista dei Pooh lascia Roby, Dodi, Red e Riccardo

Addio Stefano D’Orazio: è morto lo storico batterista dei Pooh, a 72 anni. D’Orazio è stata una colonna di uno dei più celebri gruppi italiani, distinguendosi anche come autore oltre che come musicista. A dare la notizia della morte è stato Bobo Craxi, storico amico di D’Orazio, ma immediatamente si sono accavallati i messaggi e le conferme. Su tutti, quella del leader del gruppo, Roby Facchinetti, che ha confermato sul suo profilo Instagram la triste notizia con questo messaggio: “STEFANO CI HA LASCIATO! Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre… Roby, Red, Dodi, Riccardo.” Lo stesso identico messaggio è stato condiviso sui profili social ufficiali di Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Red Canzian, che con D’Orazio avevano anche vissuto l’ultimo tour per festeggiare i cinquant’anni del gruppo.

STEFANO D’ORAZIO, CON I POOH DAI PRIMI PASSI

“Stefano, amico mio. Suona anche lassù” è stato invece il messaggio di Bobo Craxi, che ha dunque per primo comunicato il decesso del polistrumentista, cantante, autore musicale che tra i suoi ultimi lavori aveva collaborato alla realizzazione della canzone per Bergamo, “Rinascerò rinascerai”, scritta durante il lockdown per l’emergenza Covid-19 a marzo insieme a Roby Facchinetti. D’Orazio ha fatto parte della storia dei Pooh per tutta la sua durata, dal 1971 al 2009 e in occasione della reunion nel biennio 2015-16, in cui anche con il ritorno di Riccardo Fogli era stato celebrato il cinquantennale del gruppo. Considerato lo “scapolo impenitente” dei Pooh, D’Orazio ha avuto delle importanti storie d’amore coronate il 12 settembre 2017 quando aveva sposato la compagna Tiziana Giardoni. In precedenza aveva avuto delle importanti relazioni con Lena Biolcati ed Emanuela Folliero, storica annunciatrice di Rete 4. Pur non avendo avuto figli ha sempre considerato tale Silvia Di Stefano, figlia della Biolcati. Sui social già si moltiplicano i messaggi di cordoglio dei protagonisti della scena musicale italiana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA