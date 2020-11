“Stefano D’Orazio era un fratello”/ Dodi Battaglia: “Devastante immaginarlo morire..”

Stefano D’Orazio nel cuore di Dodi Battaglia. Sono passate poche settimane dalla morte dello storico batterista dei Pooh e Dodi Battaglia, ospite dell’ultima puntata settimanale di “Oggi è un altro giorno“, in onda oggi su Raiuno, ai microfoni di Serena Bortone, regalerà al pubblico il suo personale ricordo di Stefano D’Orazio. Quello tra quest’ultimo e gli altri componenti dei Pooh è stato un rapporto profondo e solido e non avergli potuto dare l’ultimo saluto è stato il dolore più grande. “Stefano non stava bene, ma non sembrava niente di così allarmante. Era ricoverato a Roma in una struttura sanitaria. Si era infettato con questo virus, ma come tante altre persone. Fino a tre ore fa aspettavo un messaggio di aggiornamento e invece mi è arrivata questa mazzata che mi ha spezzato le gambe. È devastante immaginarlo morire in solitudine”, ha raccontato Dodi Battaglia all’Ansa il giorno della morte di Stefano D’Orazio.

STEFANO D’ORAZIO E IL RAPPORTO CON DODI BATTAGLIA

Un’amicizia lunga cinquant”anni quella tra Stefano D’Orazio e Dodi Battaglia che ha sempre visto nel batterista il collante dei Pooh. La morte di D’Orazio ha lasciato un vuoto profondo in Dodi Battaglia che, in queste settimane, ha ribadito più volte il dolore che la morte di Stefano D’Orazio ha provocato in tutti i Pooh. “Stefano D’Orazio era il fratello che io, figlio unico, non avevo. Quando perdi una persona così cara, soffri da morire, ma non ti rendi conto subito di quello che è successo”, ha raccontato all’Ansa. “Il legame di questi 50 anni, le cose che abbiamo fatto insieme, ci hanno uniti forse anche più di un vincolo fraterno di sangue”, ha aggiunto il musicista che, insieme a Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli avrebbe voluto stare vicino a Stefano.



