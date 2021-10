Stefano D’Orazio, la dedica di Tiziana Giardoni/ “Ho amato tanto l’artista, ma…”

Tiziana Giardoni è la moglie di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso il 6 novembre 2020. I due si sono sposati con rito civile il 12 settembre 2017, giorno del sessantanovesimo compleanno del musicista, dopo 10 anni di convivenza. “Sono la moglie di un grande uomo, un uomo amato e al quale voglio dedicare questo profilo, il mio impegno e’ quello di mantenere vivo il suo ricordo!”, sono le parole con cui Tiziana Giardoni si presenta suoi social. Infatti la moglie del batterista dei Pooh usa il suo profilo per ricordate quotidianamente il marito scomparso. Nelle ultime ore ha pubblicato alcuni scatti di Stefano insieme a uno scoiattolo: “Ho amato tanto l’artista… ma i momenti nei quali dava il meglio di se erano quelli con i suoi nuovi amici”. In poche ore il post ha conquistato quasi 3000 like.

Tiziana Giardoni: il ricordo del marito Stefano D’Orazio

Tanti follower di Tiziana Giardoni e fan di Stefano D’Orazio, la ringraziano per la condivisione di un momento così semplice e riservato della vita del batterista. “Quanti bei momenti privati ci regali… grazie Tiziana”, ha scritto una signora su Instagram. Ancora: “Grazie che ci fai conoscere Stefano nella vita di tutti i giorni, capisco che era veramente una persona di una simpatia unica e geniale” e “Sempre con il sorriso ed é così che dobbiamo ricordarlo sorridendo anche noi pensando alla bella persona che era”. Per volontà di Tiziana lo scorso 18 marzo 2021 è stato pubblicato il primo romanzo di Stefano D’Orazio dal titolo “Tsunami”.

