Stefano e Belen, nuovo scoop/ “Il gossip sulla Marcuzzi? Sospetta sia stata l’ex”

Non si arresta il gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma, anzi, viene condito da inediti dettagli. La coppia si è detta addio per una seconda volta ma a sconvolgere è stato lo scoop di un possibile tradimento di Stefano con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Un gossip smentito da tutte le parti di questa vicenda ma di cui ancora oggi si parla. Ad aggiungere anzi ulteriori dettagli è il settimanale Nuovo, nel numero in edicola questa settimana, che avrebbe contattato un amico del conduttore di Made in Sud. Proprio questa fonte avrebbe svelato nuovi dettagli riguardanti il presunto flirt tra Stefano e la Marcuzzi, riportando delle confidenze che lo stesso De Martino gli avrebbe fatto sulla vicenda.

Stefano e Belen, guerra fredda? L’ultima indiscrezione sulla coppia

“Stefano si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi.” ha dichiarato l’amico di De Martino alle pagine del settimanale Nuovo. E ha poi aggiunto: “Questo non lo fa stare sereno. – e spiega il perché – L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato davvero di sua moglie perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico”. Stando a queste dichiarazioni, l’ex ballerino di Amici sospetterebbe proprio dell’ex moglie: ma davvero Belen sarebbe stata capace di arrivare a tanto? È chiaro che queste rimangono voci, non confermate dai diretti interessati. Ciò che è certo è che questo gossip è destinato ad infiammare l’estate ancora per un bel po’.



