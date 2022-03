Stefano e Belen Rodriguez: perché si erano lasciati?/ Quelle divergenze caratteriali

Perché Stefano De Martino e Belén Rodriguez si erano lasciati? Anche se adesso la coppia è nuovamente unita, questa domanda continua ad incuriosire un po’ tutti gli appassionati di gossip. Correva l’anno 2020 quando il rapporto tra l’ex ballerino di Amici e la modella argentina si stava irrimediabilmente inclinando. Secondo alcuni rumors Belen avrebbe voluto un altro figlio, mentre Stefano non se la sentiva. Da lì sarebbero partiti una serie di tira e molla infiniti, ma anche numerose discussioni, che hanno poi accompagnato la coppia al capolinea. “Il vero motivo per cui è finito il matrimonio? La vera motivazione? Direi per questioni caratteriali”, aveva genericamente spiegato Stefano De Martino in un’intervista di alcuni anni fa, senza pensare che in futuro sarebbe tornato sui suoi passi.

Stefano de Martino e Belén Rodriguez, i motivi che li spinsero a lasciarsi: “Eravamo troppo uguali”

“Dobbiamo concentrarci sulle persone che ci meritano e soprattutto sulle persone che danno un peso alla famiglia, uno soffre perché ha un cuore ma poi si rialza più forte di prima”, aveva invece commentato Belen all’epoca. Mentre Stefano aveva sottolineato le divergenze caratteriali: “La vita non può essere condivisa con una persona troppo simile a te, lei è troppo uguale a me”. Così, per diverso tempo, tra i due è prevalso il grande freddo. I rapporti si sono limitati alla gestione del figlio Santiago, fino ad un lento e graduale riavvicinamento che si era già potuto intuire nell’intervista rilasciata qualche settimana fa da Belen a Verissimo, quando aveva speso parole al miele per il suo Stefano.

