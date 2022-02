Stefano e Gioia, Uomini e Donne/ “Sei stata meravigliosa, ma non è scattato niente”

La nuova settimana di Uomini e Donne è iniziata con una serie di rotture. Dopo Nadia e Massimiliano, anche Sara e Giuseppe si dicono addio dopo qualche appuntamento. Al centro dello studio, poi, si accomodano Stefano e Gioia. La signora era giunta in trasmissione per conoscere esclusivamente Stefano e provare a conquistarlo. Stefano, nella scorsa puntata, era rimasto stupito dalle belle parole che la signora Gioia gli aveva rivolto accettando di conoscerla.

Dopo il primo appuntamento, tuttavia, nonostante le buone intenzione di entrambi, la fatidica scintilla non è scattata. Al centro dello studio, Stefano racconta di essere stato bene, di aver conosciuto una persona meravigliosa con cui potrebbe iniziare una bella amicizia, ma di non aver provato quella scintilla nel cuore tale da poter portare avanti la conoscenza.

Stefano e Gioia chiudono a Uomini e Donne

Dispiaciuto per come si è conclusa la conoscenza con Gioia, Stefano spiega il motivo della sua scelta. “Siamo usciti ieri sera. Siamo stati bene. Ieri mi ha emozionato per le belle parole che mi ha detto. Nessuno mi aveva mai detto quelle cose, ma purtroppo non è scattata la scintilla”, ha spiegato il cavaliere.

Maria De Filippi svela che la decisione di Stefano ha fatto versare qualche lacrima a Gioia. “Ho avuto un giorno per riprendermi”, afferma la dama che si accomoda nel parterre femminile per assistere alla fine della puntata. La dama deciderà di restare in trasmissione per provare a cercare l’amore che desidera?

