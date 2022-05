Stefano e Giorgio Rastelli: compagno, ex Roberta Capua/ “Sono fortunata perché…”

Stefano Cassoli il grande amore di Roberta Capua

Dopo la relazione e il matrimonio finito male con Giorgio Rastelli, nella vita dell’ex Miss Italia Roberta Capua è arrivato l’imprenditore felsineo Stefano Cassoli. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici comuni e insieme sono diventati genitori di Leonardo, loro unico figlio. La coppia si è sposata nel 2011, organizzando una bellissima cerimonia riservata nella suggestiva location di Palazzo D’Accursio a Bologna.

Un’unione felice e autentica, a cui Roberta si è dedicata totalmente nei tanti anni che l’hanno vista lontana dal mondo della tv. Innamorata più che mai di suo marito, l’ex miss Italia ha deciso di trasferirsi nel capoluogo emiliano e abita ancora a Bologna.

Roberta Capua e la dedizione totale alla famiglia: “Sono una donna fortunata”

Come dicevamo, con l’arrivo del primo figlio, la Capua ha deciso di dedicarsi totalmente alla sua famiglia, rinunciando di fatto alle scene per parecchio tempo. Il suo ritorno in pista è datato anno 2017, con la partecipazione a Masterchef Celebrities, cooking show nel quale aveva trionfato per la gioia dei fan e naturalmente di tutta la sua famiglia.

“Io sono una persona fortunata e privilegiata perché ho potuto scegliere…E quando sono rimasta incinta ho deciso di dedicarmi a mio figlio Leonardo. Risalire in sella non è stato semplice, ho iniziato con progetti più piccoli. Oggi ho di nuovo una grande occasione, una grande opportunità, una grande vetrina”, aveva dichiarato al Corriere Della Sera.

