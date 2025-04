Stefano e Martina sono i figli Paolo Bonolis nati dal matrimonio con la prima moglie Diane Zoeller. Il conduttore e Diana Zoeller si sono sposati nel 1983: un amore importante visto che dalla loro unione sono nati i primi due figli del conduttore. Dopo cinque anni d’amore però il matrimonio è naufragato per un tradimento. A confessarlo è stato molto tempo dopo proprio Paolo Bonolis che parlando della madre dei suoi figli Stefano e Martina ha detto: “eravamo molto giovani. Se n’è andata in America perché l’avevo tradita. Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia”. La separazione dalla moglie Diane Zoeller ha segnato indubbiamente la vita del conduttore che ha dovuto vivere lontano dai suoi figli.

“Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli” – ha dichiarato Bonolis che ha sottolineato – “i sentimenti sono più importanti delle parole”.

Chi sono Stefano e Martina, i figli di Paolo Bonolis?

La relazione tra Paolo Bonolis e la prima moglie Diana Zoeller è stato indubbiamente importante visto che dal loro amore sono nati Stefano e Martina, i primi due figli del conduttore. Martina ha anche regalato al padre l’immensa gioia di diventare nonno, visto che nel 2020 è diventata mamma. Non è dato sapere di più, visto che Martina è una donna molto discreta e riservata che non ama raccontare e parlare della sua vita privata. Quello che sappiamo di certo sul suo conto è che Martina vive negli Stati Uniti d’America dove lavora come psicologa.

Poi c’è Stefano, il primo figlio maschio di Paolo Bonolis; anche lui ha reso il conduttore nonno di uno spedendo nipote nato nel 2022. Stefano è diventato anche “famoso” in passato per un flirt con Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro. Oggi Stefano vive in America con la compagna.