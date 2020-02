Stefano Farinetti al serale di Amici 19?/ Fermo al palo per Margherita, eliminato o..

Stefano Farinetti al serale di Amici 19 oppure no? I fan continuano a chiederselo a pochi minuti dal nuovo pomeridiano del sabato e, in particolare, da quella che potrebbe essere una puntata cruciale con la divisione in squadre e poi nelle relative casette. Ci sarà spazio anche per il cantante dal timbro particolare e dal graffio speciale? Se i posti saranno davvero solo tre c’è il rischio che Stefano Farinetti non arrivi al serale magari per cedere il posto all’amica Martina o, magari a Jacopo e Francesco, anche loro ancora senza la maglia verde del serale. Purtroppo le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che proprio Stefano non ha ottenuto l’accesso al serale perché i professori di canto non erano dalla sua parte e la sua media voti non gli ha permesso di fare il passo necessario verso la maglia verde. Quale sarà la sua reazione dopo la messa in onda della puntata di oggi?

STEFANO FARINETTI, UN PERCORSO DI ALTI E BASSI AD AMICI 19

Il percorso di Stefano Farinetti ad Amici 19 non è mai stato lineare ed è stato caratterizzato da una serie di alti e bassi che lo hanno messo con le spalle al muro dopo un ingresso importante sulla cresta dell’onda e tra i preferiti dai professori e, in particolare, proprio da Rudy Zerbi. Tutto è cambiato strada facendo, i professori gli hanno consigliato spesso di lasciarsi andare, partecipare alla vita della scuola e intervenire durante le lezioni mettendosi in gico ma senza mai ottenere molto fino a quando non è arrivata la batosta. In uno degli ultimi esami sostenuti da Stefano Farinetti ad Amici 19 tutti si sono accorti che le carte in tavola sono cambiate e che gli unici che hanno tenuto nella scuola il cantante sono stati i professori di ballo pronti a confermarlo con tre sì su tre, e adesso? Ad aiutarlo in quest’ultima, complicata, fase ci sta pensando Timor Steffens che continua a spronarlo con i suoi discorsi spingendo a reagire con voracità e dimostrando la sua fame senza lasciarsi abbattere.

STEFANO FARINETTI: “VORREI DEDICARE LA FELPA VERDE A MIA NONNA”

Stefano Farinetti ad Amici 19 ha raccontato il suo percorso sin da quando ha preso il banco fino a quando i professori di canto hanno iniziato a voltargli un po’ le spalle e ricevendo solo l’appoggio dei professori di ballo: “E’ stato bello il momento in cui ho portato a casa il banco, non esibirsi nelle prime quattro puntate è stata dura, passare in secondo piano come se fossi stato messo qua per sbaglio è stato brutto. Spesso mi sono sentito sottovalutato e la cosa peggiore è quando ho iniziato a sottovalutarmi io stesso, c’è stato un periodo in cui ho pensato di non essere in grado. Con i professori di canto ho avuto un rapporto di canto, loro sono simpatici ma mi votano sempre contro”. Non aver preso la maglia verde non è proprio la colpa dei prof, almeno in parte, ma Stefano è già pronto a sostenere l’esame e dedicare la sua maglia verde alla nonna che ha sempre seguito Amici 19 e gli diceva: “Se ti vedo in televisione posso morire in pace”.



