Stefano Fassina ferito da carica Polizia/ Video, caos al presidio Roma Metropolitane

Durante un corteo oggi pomeriggio dei lavoratori di Roma Metropolitane, la tensione è salita alle stelle e si è reso necessario l’intervento della Polizia che però – durante la carica lanciata contro il cordone di protesta – ha colpito e ferito nella calca anche il deputato di LeU e consigliere comunale a Roma, Stefano Fassina. Il politico di sinistra è stato colpito mentre solidarizzava con i lavoratori e i sindacalisti della società Roma Metropolitane (a rischio licenziamento, ndr): come spiega Repubblica, il tutto sarebbe nato da un’azione mossa dal collaboratore dell’assessore romano alle Partecipate, Gianni Lemmetti, che ha tentato di entrare nel Palazzo della sede centrale di Roma Metropolitane. A quel punto la polizia ha mosso la carica contro i 50 lavoratori a rischio licenziamento e nella carta è rimasto ferito sia Fassina sia il segretario della Fp Cgil Roma e Lazio, Natale Di Cola, oltre al segretario generale della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica. Il deputato del Governo giallorosso è stato a quel punto soccorso e con il volto pieno di sangue trasportato in ambulanza in codice giallo.

Ferito Stefano Fassina durante carica Polizia in corteo

A dare notizia del ferimento di Stefano Fassina è stato poi il capogruppo dei LeU alla Camera, Federico Fornaro: «grave e inspiegabile l’atteggiamento delle forze dell’ordine contro pacifici manifestanti, tra cui un parlamentare della Repubblica Stefano Fassina, costretto a ricorrere a cure mediche. Presenteremo – conclude nella nota Fornaro – una interrogazione per sapere chi ha autorizzato di forzare con violenza la pacifica protesta dei lavoratori e dei sindacati e quali provvedimenti si intendono assumere contro i responsabili». Inevitabili le polemiche politiche sorte contro l’intervento della Polizia e la mala gestione del piccolo corteo: il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha dato immediata disposizione al Capo della Polizia Franco Gabrielli «di accertare quanto accaduto nel pomeriggio di oggi davanti alla sede di Roma Metropolitane dove era in corso una manifestazione di alcuni lavoratori». Non solo, secondo la titolare del Viminale viene richiesto di «verificare se l’intervento delle forze di polizia presenti sia stato svolto in maniera corretta e senza violazioni di legge».

Qui il video della carica a Stefano Fassina (Agenzia Dire)



© RIPRODUZIONE RISERVATA