Stefano, figlio di Memo Remigi/ La fine del matrimonio con Francesca Cavallin

Stefano Remigi è l’unico figlio di Memo Remigi e della moglie Lucia Russo, scomparsa lo scorso gennaio. Stefano è un noto regista ed è stato legato all’attrice Francesca Cavallin, con il quale ha avuto due figli, Leonardo e Jacopo, oggi 14 e 6 anni. “Per mio marito Stefano Remigi, Jacopo è il quarto figlio. Lui ne ha due più grandi. Siamo una famiglia allargata. Ci siamo trasferiti a Monza per stare vicini. Mio marito ha sempre voluto tutelare il rapporto con i suoi ragazzi, giustamente”, ha raccontato l’attrice a IoDonna. La storia tra Stefano Remigi e Francesca Cavallin è finita nel 2017: “Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio!”, ha raccontato l’attrice nel 2019 a Grazia.

Stefano Remigi, figlio di Memo e Lucia Russo

La fine del matrimonio di Stefano Remigi e Francesca Cavallin è stata successiva a una crisi improvvisa, infatti, poco tempo prima l’attrice aveva detto in un’intervista a Vanity Fair: “Siamo ben organizzati, un tandem perfetto e amante della modernità, senza alcuna paura dello scambio dei ruoli. A bisogno sono nelle sue mani fasciatoio, pannolini e cucina”. Lo scorso marzo, Stefano e Memo Remigi sono stati di Caterina Balivo a “Vieni da me”: “Io ho 4 figli mentre lui ne ha uno solo. L’amore e quello che io cerco di trasmettere ai miei figli l’ho imparato da lui”, ha detto il regista rispondendo a una domanda della conduttrice. Nel corso della puntata è stato mostrato un video del 1985 di un’esibizione di Memo Remigi con il figlio Stefano nel programma “Quelli della notte” con la canzone “Torna a casa mamma”: “Questa canzone è nata in un periodo in cui Lucia, la mamma giornalista, era in giro per lavoro ed eravamo a soli da soli io e lui e Stefano cantava che stava bene a casa con me”.



