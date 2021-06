Stefano, figlio di Memo Remigi/ “Papà è una persona leggera, positiva. Mamma Lucia..”

Stefano Remigi è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata del 18 giugno 2021, e si racconta insieme a suo padre, Memo Remigi. Un rapporto molto affettuoso e anche leggero e divertente quello tra padre e figlio, che Stefano racconta con queste parole: “Lui ha il grande pregio di essere una persona leggera, allegra. È un po’ Peter Pan, mia mamma ha avuto la figura educativa, tradizionalmente paterna, papà invece è stato quella affettiva, la leggerezza. È stato più l’esempio che ha caratterizzato il nostro rapporto. Mamma Lucia aveva un atteggiamento più direttivo, nell’interscambio dei ruoli diciamo che lui ha meno la parte maschile”, ha raccontato Stefano.

Memo Remigi e il figlio Stefano cantano insieme a Oggi è un altro giorno

Memo Remigi, tra risate e commozione, ricorda il momento della nascita di suo figlio Stefano che, ricordiamo, è il suo unico figlio. “Ero in giro per lavoro, mia moglie era in clinica, io sono riuscito a tornare in tempo e ad assistere al parto.” Un’emozione unica per Memo che, negli anni successivi, ha poi condiviso con lui anche la passione per la musica e il canto. Insieme si sono esibiti, infatti, anche in TV. È proprio per questo che Serena Bortone ne approfitta per farli esibire insieme su Rai 1.

