Stefano Fiordelisi attacca Giaele De Donà?/ “Gufo triste, mi sta sui maroni”

Stefano Fiordelisi, attacco a Giaele De Donà: il web è furioso

Stefano Fiordelisi è stato spesso al centro della polemica, per aver scritto commenti offensivi alle concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Il padre di Antonella Fiordelisi, è stato nuovamente sommerso dalle critiche sul web per aver definito Giaele De Donà con un nomignolo poco carino.

Roberto Ceriotti accusa Marco Bellavia/ "Al GF Vip? Ho il dubbio sia una montatura"

Stefano Fiordelisi, dopo aver attaccato Nicole Murgia che la stessa Antonella ha nominato, scrive un commento al veleno presumibilmente rivolto a Giaele: “Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni e’ gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa. Mai vista una persona così”. Il padre della schermista non ha fatto direttamente il nome, ma in molti pensano si riferisca all’influencer. Infatti, De Donà ha da poco parlato della sua infanzia difficile in cui ha dovuto crescere da sola suo fratello Matthias perchè la madre era ammalata gravemente. Il gesto dell’uomo non è affatto piaciuto al web che si è rivoltato contro di lui, riempiendolo di commenti negativi.

Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, cresce l'intesa al GF Vip/ E Bradford Beck...

Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni e’ gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa.

Mai vista una persona così. — Stefano Fiordelisi (@FiordelisiStef) January 12, 2023

Stefano Fiordelisi attacca Nicole Murgia: le sue parole

Tra Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi non c’è mai stata molta simpatia, le due concorrenti si sono sempre punzecchiate. La schermista ha deciso, dunque, di nominarla al Grande Fratello Vip 2022 e a questo punto è intervenuto di nuovo Stefano Fiordelisi.

Il padre di Antonella è di nuovo molto attivo sui social, come dimostra il commento a Giaele De Donà, ma non si è risparmiato anche nei confronti di Nicole Murgia. Su Twitter, Stefano Fiordelisi ha scritto: “Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter“. Il web, però, non sembra affatto dalla parte dell’uomo e neanche molto da quella della schermista.

Ginevra Lamborghini, è uscita stanotte I see u/ Hit bomba con Alessandro Basciano

© RIPRODUZIONE RISERVATA