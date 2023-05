Stefano Fiordelisi: “Donnamaria? Non sa fingere”/ E sul rapporto con Antonella…

Stefano Fiordelisi: il rapporto con Edoardo Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria vivono da quasi due mesi la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori. Dopo sei mesi di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 7 dove si sono conosciuti e piaciuti dal primo istante dando vita ad una storia d’amore intensa in cui ci sono stati tantissimi alti e bassi a causa delle varie intromissioni, oggi, sono super innamorati, sereni, felici e complici. La coppia convive serenamente a Milano e vive la relazione anche in famiglia. Edoardo e Antonella, infatti, non hanno perso tempo e cercano di trovare dei momenti da trascorrere con i rispettivi genitori.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: "Ci separiamo per due giorni"/ Il motivo…

Dopo un weekend trascorso prima con i genitori di lei e poi con quelli di lui, Edoardo e Antonella si sono recati a Roma dove hanno trascorso dei giorni in compagnia delle rispettive famiglie circondati dall’amore di tutti. Antonella, dopo aver conosciuto la nonna paterna, ha così conosciuto anche quella materna e ha regalato ai fan anche una foto con Alessandro, il fratello di Edoardo. I genitori di Antonella ed Edoardo si sono così ritrovati tutti insieme a Roma per trascorrere qualche giorno con i figli. Rientrato a Salerno, così, Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella, ha deciso di rispondere alle domande dei followers e, con le sue risposte ha ribadito la propria stima nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi: "Al GF Vip fingere non serve a nulla…"/ "Ho progetti per la TV"

Stefano Fiordelisi promuove la storia tra Edoardo e Antonella

Stefano Fiordelisi non ha mai nascosto di provare stima nei confronti di Edoardo Donnamaria sin dai primi approcci con Antonella. Una stima che, nonostante i tanti momenti difficili vissuti dai Donnalisi, non è mai venuta meno. Esattamente come i genitori di Edoardo con Antonella, anche quelli della Fiordelisi hanno sempre difeso Donnamaria riconoscendo anche gli errori della figlia. Concluso il Grande Fratello Vip e dopo aver vissuto davvero Edoardo, Stefano Fiordelisi ha confermato l’ottima opinione che aveva di lui come si intuisce dalle risposte date ai followers. “Quale pregio o qualità apprezza di più in Edoardo?”, ha chiesto un follower. “Lo stesso che ha Antonella: non sa fingere“, è stata la risposta del signor Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi e Donnamaria, litigano sui social?/ "Sono molto inc*zzata"

Qualcuno, poi, gli ha chiesto come siano riusciti a superare le tante divergenze che hanno avuto nella casa e la risposta è stata: “Io guardo al lato positivo delle cose. Hanno rappresentato un ottimo banco di prova. Fuori è tutto più semplice “. Dopo aver ribadito che, grazie al proprio intuito, “sulle persone non sbaglio mai. Mai”, ha svelato chi è il più geloso tra Edoardo e Antonella – “se la giocano”, sono state le parole del signor Fiordelisi che ha così confermato quello che i fan hanno sempre pensato ovvero che entrambi siano gelosi l’uno dell’altra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA