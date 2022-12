Stefano Fiordelisi, papà Antonella: duro attacco a Micol Incorvaia?/ Spunta la verità

Stefano Fiordelisi contro Micol Incorvaia?

Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella Fiordelisi, ha sferrato un attacco social a Micol Incorvaia? Mentre nella casa del Grande Fratello Vip 2022 il clima è apparentemente più disteso tra Micol e Antonella, fuori sta accadendo di tutto. Un video in cui Micol Incorvaia critica Antonella con Giaele De Donà. Un video che non è piaciuto al padre dell’ex schermitrice che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di messaggi sull’accaduto. Uno, in particolare, ha scatenato la reazione del popolo del web, ma anche di Clizia Incorvaia che, pur non facendo riferimento direttamente ai messaggi pubblicati dal padre della Fiordelisi, ha annunciato l’ipotesi di compiere determinate azioni per difendere la sorella.

Sul proprio profilo Instagram, il padre di Antonella Fiordelisi ha poi spiegato di non aver scritto di proprio pugno i messaggi su Micol Incorvaia, ma di aver condiviso i messaggi che gli hanno inviato i fan della figlia. Versione confermata anche dalla blogger Deianira Marzano che, a poche ore dalla nuova puntata, ha ribadito tale posizione.

Le parole di Deianira Marzano su Stefano Fiordelisi

Deianira Marzano torna sui messaggi condivisi da Stefano Fiordelisi e che avevano come argomento Micol Incorvaia parlando della “buona fede” del padre dell’ex schermitrice. “Ripeto, il papà di Antonella, l’avvocato Fiordelisi ieri mi ha chiamata e detto quello che ho riportato. Credo nella buona fede delle persone“, ha scritto Deianira Marzano.

“Se poi così non fosse, sono adulti e vaccinati e risolveranno loro le loro cose. Io mi limito a riportare con la speranza che questi episodi non vadano ad intaccare il percorso delle ragazze che, tra un mese, potrebbero anche diventare migliori amiche”, ha concluso la Marzano.

