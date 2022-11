Stefano Fiordelisi, papà di Antonella Fiordelisi del GF Vip/ Il supporto social e…

Stefano Fiordelisi: il sostegno alla figlia Antonella al Grande Fratello Vip 2022

Stefano Fiordelisi è il papà di Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti più chiacchierate di questo Grande Fratello Vip 2022. La concorrente ha come suo primo tifoso fuori dalla Casa proprio il padre, che più volte l’ha supportata sui social commentando con trasporto anche il nascente flirt con Edoardo Donnamaria. La coppia di Cinecittà è sempre più complice e, di recente, si è lasciata andare ad effusioni hot sotto le coperte nel cuore della notte. Il loro rapporto è ben visto dalla famiglia di Antonella e, in particolare, da papà Stefano.

A dimostrarlo sono state le sue stesse parole, nel giardino della Casa, durante un emozionante incontro con la figlia: “Io ti guardo con mamma tutti i pomeriggi, stai facendo un percorso bellissimo tra alti e bassi, qualche basso lo potevi evitare. Devi provare a fidarti un po’ più degli uomini, credici in questa storia, io e mamma siamo Donnalisi, forse in alcune occasioni hai toppato perché ti fidi poco degli uomini. Ma tu credici, non aver paura perché Edoardo è un ragazzo di spessore“.

Stefano Fiordelisi, il sostegno social alla figlia Antonella

Ma Stefano Fiordelisi non si è limitato ad intervenire solo in diretta televisiva. Il supporto alla figlia Antonella al Grande Fratello Vip 2022 è infatti arrivato anche attraverso i social, sui quali nelle ultime settimane è spesso attivo per commentare il percorso della figlia a Cinecittà. E anche per mettere like a qualche messaggio del web, in favore della Vippona. Com’è capitato negli ultimi giorni, quando un utente ha positivamente commentato la notte di passione tra Edoardo Donnamaria e Antonella: fra i like al messaggio è spuntato anche quello di Stefano Fiordelisi, che ha così nuovamente manifestato un segnale di approvazione per la coppia.

Tra i like messi sui social dal papà della Fiordelisi, anche uno che andava in difesa della ragazza dopo essere stata criticata da Alberto De Pisis in Confessionale. “Alberto dovrebbe essere il primo a schierarsi dalla parte di una persona in difficoltà. Invece si precipita in confessionale per sparlare di Antonella. Da oltre un mese tormentata dal branco. Mai visto un essere più vile e squallido di Alberto“: il commento che ha portato il papà di Antonella a piazzare un like. Il sostegno alla figlia, impegnata al Grande Fratello Vip 2022, è anche social.











