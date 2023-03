Stefano Fiordelisi, papà di Antonella torna al GF Vip/ Sorpresa e nuove rivelazioni su Edoardo Donnamaria?

Stefano Fiordelisi torna al GF Vip per una sorpresa alla figlia Antonella Fiordelisi

In occasione del compleanno di Antonella Fiordelisi, che si festeggerà questa sera 13 marzo, il Grande Fratello ha deciso di organizzarle una serata molto speciale. Come annunciato da Alfonso Signorini durante il daytime che anticipa la diretta di questa sera, per Antonella non solo arriverà una romantica sorpresa di Edoardo Donnamaria, ma ci sarà il ritorno in casa di suo padre Stefano Fiordelisi.

Si tratta infatti del secondo ingresso di quest’ultimo nella Casa, nonostante sia ormai dall’esterno un protagonista di questa edizione. La prima entrata di Stefano Fiordelisi fece anzi particolarmente discutere a causa di alcuni commenti fatti alla figlia sulla sua forma fisica e sull’alimentazione che stava facendo in Casa. Nelle settimane successive si è poi più volte esposto per lei sui social.

Stefano Fiordelisi, rivelazioni su Donnamaria e nuovi attacchi ai Vipponi al GF Vip?

Stefano, il papà di Antonella Fiordelisi, è infatti molto attivo sui social. È da qui che in questi mesi di Grande Fratello Vip si è schierato più volte a difesa di sua figlia, facendo appelli a suo favore ma anche andando contro alcuni concorrenti che, durante il reality, si sono schierati contro Antonella, attaccandola a più riprese. Motivo per il quale Stefano Fiordelisi potrebbe questa sera tornare al GF Vip sì per incoraggiare sua figlia e regalarle qualche momento felice, ma anche per ragguagliarla su alcuni dei vipponi che sono rimasti in Casa con lei e, magari, dire la sua anche sullo sviluppo del sui rapporto con Edoardo Donnamaria. Non sono insomma esclusi colpi di scena!

