Stefano Fiordelisi: “Se rimane la Murgia al GF Vip mi cancello da Twitter”/ Poi attacca ‘gufo triste’: chi è

Stefano Fiordelisi, papà di Antonella, scatenato: “Se rimane Nicole Murgia al GF Vip mi cancello da Twitter”

Stefano Fiordelisi, papà di Antonella, è più scatenato che mai. L’uomo è stato particolarmente attivo in questi mesi, difendendo la figlia in più occasioni e attaccando altri gieffini sui social. Nelle ultime ore è tornato nuovamente attivo, questa volta per lanciare stoccate a una gieffina in particolare: Nicole Murgia.

"Edoardo Donnamaria? Ecco cosa pensa la sua famiglia di Antonella Fiordelisi"/ L'indiscrezione scottante!

Tra Nicole e Antonella non c’è una grande simpatia al GF Vip e, anzi, le due hanno già discusso in più occasioni. È per questo motivo che papà Stefano non solo spera che la Murgia possa essere eliminata lunedì al televoto, ma lo fa presente a gran voce su Twitter facendo anche quella che sembra essere una promessa.

Edoardo Donnamaria, parla l'amica Carolina Pettinelli: "Non lo vedo felice con Antonella"/ "Si lasceranno…"

Stefano Fiordelisi attacca ‘gufo triste’: di chi si tratta

“Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter.” ha scritto Stefano Fiordelisi sul noto social. Ma non si è fermato qui, aggiungendo poi in un altro tweet: “Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni è gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa. Mai vista una persona così.” Tanti hanno iniziato a chiedersi chi sia ‘gufo triste’, ebbene andando indietro di qualche tweet, e grazie all’aiuto degli utenti più attenti, possiamo dire che ‘gufo triste’ è Giaele De Donà. Sarebbe dunque lei il concorrente che Stefano Fiordelisi meno apprezza di questa edizione e che dunque vorrebbe fuori dalla Casa. Inutile dire che molti si sono già messi all’opera per salvare la Murgia…

Antonella Fiordelisi si lamenta di Donnamaria/ "È un po' bambino, deve crescere"













© RIPRODUZIONE RISERVATA