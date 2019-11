Stefano Fresi/ Artista da scoprire nel tributo a Lucio Dalla (Una storia da cantare)

Anche Stefano Fresi sarà ospite di “Una storia da cantare” in onda stasera sulla rete ammiraglia di Casa Rai. L’attore e compositore italiano è nato a Roma, nel quartiere Centocelle. Papà Piero lavorava in banca, mamma Elide casalinga. E poi c’era sua sorella, Emanuela. A cinque anni gli hanno regalato un cane e un gatto. Entrambi non potevano tenerli e così hanno regalato il cane ad un architetto amico di famiglia, che per ringraziarli ha regalato all’attore una pianola. Quel giorno è cominciata la sua storia d’amore con la musica, che dura ancora oggi. “Anni belli e spensierati. Con la musica a farmi compagnia. Dopo qualche anno ci siamo trasferiti a Marcellina. Dove Toni e Augusto Fornari (il primo noto autore musicale, il secondo attore, NdR) vivevano e dirigevano il Coro Polifunzionale Marcellinese. E io e mia sorella Emanuela ci siamo iscritti al coro e abbiamo iniziato a cantare il repertorio delle musiche del ‘500, tra sacro e profano”, racconta Stefano intervistato da IlNuovoMagazine.com.

Stefano Fresi ospite di “Una storia da cantare”

Successivamente Stefano Fresi ha composto un trio musicale con la sorella Emanuela e Toni Fornari: ” Mia sorella, appassionata e laureata in archeologia, l’ha voluto chiamare “Favete linguis”, per dargli un tocco d’epoca. Andavamo in tournee, nei locali, nei pianobar, nelle piazze. A un certo punto Augusto Fornari mi ha selezionato per lo spettacolo “Aspetto fuori” al Teatro dei Satiri, a Roma. Quella sera è iniziata anche la mia carriera da attore”. Poi l’incontro con Michele Placido: ” Ma prima tanto teatro e fiction televisive. Una bella scuola. Poi, nel 2004, sono in scena a teatro con i “Tre Moschettieri” e Michele Placido mi vede e mi propone la parte del “Secco” nel film “Romanzo criminale”. Dal quale poi è derivata la serie televisiva”. La notorietà è arrivata con il film “Smetto quando voglio”: “Prima avevo girato numerosi altri film ma con il primo episodio della trilogia dei laureati/spacciatori è arrivata la soddisfazione del successo e i primi soldini buoni per pagare il mutuo di questa casa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA