Stefano Fresi, chi è?/ L’attore ospite di Baglioni a Uà: “Onore suonare il suo piano”

C’è anche Stefano Fresi tra gli ospiti di Uà – Uomo di varie età di Claudio Baglioni. Fresi, che è un noto attore, si è detto anche grande fan di Baglioni, di cui sul palco ha suonato il pianoforte. “Che onore suonare il pianoforte di Baglioni, è bellissimo!”, ha ammesso l’attore che ha una grandissima passione per la musica. In un’intervista a ilnuovomagazine.com ha infatti raccontato che questo amore è nato quando era ancora piccolissimo: “A cinque anni ci hanno regalato un cane e un gatto. Entrambi non potevamo tenerli e così abbiamo regalato il cane ad un architetto amico di famiglia, che per ringraziarci a regalato a me una pianola. Quel giorno è cominciata la mia storia d’amore con la musica, che dura ancora oggi.”

Stefano Fresi, dall’amore per la musica al successo

Ma quando è arrivato il successo per Stefano Fresi? “Sicuramente dopo ‘Smetto quando voglio’. – ha raccontato l’attore – Prima avevo girato numerosi altri film ma con il primo episodio della trilogia dei laureati/spacciatori è arrivata la soddisfazione del successo e i primi soldini buoni per pagare il mutuo di questa casa.” L’attore spiega che diventare famoso lo ha cambiato “soltanto nell’aspetto del tempo a disposizione. Negli ultimi due anni ho girato tanti film e sono impegnato anche con delle serie televisive. Per il resto sono lo Stefano di sempre, che appena può passa giorni interi in famiglia, insieme agli amici di sempre, a stare in allegria e cercare di godermi la vita il più possibile.”

