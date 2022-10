Stefano Fresi “Così è nato il jingle per la Rai”/ “Mio figlio Lorenzo tutto la mamma”

Il grande attore Stefano Fresi, ospite quest’oggi negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Non tutti forse sanno che Stefano Fresi è anche un grande musicista. E’ stato infatti lui a comporre lo stacchetto della Rai che si sente durante le pubblicità dal 2010: “E’ nato perchè collaboravo con una grande agenzia che si occupa di grafica, gli hanno proposto la mia idea ed è piaciuta. L’idea era di mettere quattro note perchè tutti i canali Rai sono chiamati Rai più il nome del canale e il numero…”. Quindi si è parlato degli esordi nel mondo dello spettacolo di Stefano Fresi: “Io facevo il pianista di scena per il teatro da giovanissimo. Gigi Proietti l’ho conosciuto perchè il mio mentore è stato allievo proprio di Proietti. Lui aveva fatto questo spettacolo e mi chiese di farne il pianista”.

In studio passa una vecchia fiction Rai in cui Stefano Fresi ha appunto recitato, e a riguardo ha raccontato: “La mia agente, che è una pazza, mi ha mandato a fare questo provino e mi disse di fare il milanese nonostante fossi un romano… mi hanno preso. Poi sono arrivato a Cinecittà e mi hanno scoperto: ‘Ma che sei de Roma?’, poi Francesco Salvi mi ha aiutato per la provincia”. E ancora: “Il cinema è magico, ho giocato all’Olimpico, ho ballato con Bolle.. chi l’avrebbe mai detto?”.

STEFANO FRESI E LA DEDICA DELLA COMPAGNA CRISTIANA POLEGRI

Cristiana Polegri è la sassofonista de I Fatti Vostri ma anche la compagna di Stefano Fresi, e durante l’intervista la musicista ha voluto dedicare un brano d’amore all’attore. Ma in famiglia vi è un terzo musicista: “Mio figlio, Lorenzo, è tutto sua madre, è uscito bene”.

Sui prossimi impegni: “Sono qui per ricordarvi del Fai, Fondo Ambiente Italiano che proteggono beni che altrimenti sarebbero lasciati andare – ha concluso Stefano Fresi – in Italia c’è una quantità di beni culturali incredibile che ha bisogno di cure, loro riescono ad occuparsi e io sono ambasciatore loro da anni”.

