Stefano Fresi per Luca Argentero a Canzone segreta/ Il brano di Concato è dedicato a…

C’è anche Stefano Fresi, attore, compositore e doppiatore romano, tra gli ospiti della nuova puntata (l’ultima) di Canzone segreta, il varietà condotto da Serena Rossi in onda questa settimana eccezionalmente di martedì sera. Nel corso della puntata, avremo modo di rivedere diverse sorprese organizzate per i protagonisti ‘vip’ dai loro amici e colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui quella che Fresi ha pensato apposta per Luca Argentero. I due hanno avuto modo di conoscersi e di instaurare un bel rapporto fatto di stima e affetto reciproci lavorando insieme sul set alcuni film usciti tra il 2015 e il 2016. Luca, chiaramente, non si aspetta di vederlo sul palco: la sorpresa è stata rigorosamente blindata e Argentero non ha la minima idea di ciò che accadrà di lì a poco grazie alla complicità di Fresi con i suoi amici di sempre.

Canzone segreta/ Ospiti e diretta, Rossi annuncia Cristina Parodi: “È tesissima”

Stefano Fresi sorprende Luca Argentero a Canzone segreta

La puntata di Canzone segreta con ospiti Luca Argentero e Stefano Fresi è andata in onda il 12 marzo scorso. In quell’occasione, Fresi si è esibito sulle note di un brano di Franco Battiato dal titolo Sexy Tango che cita nel testo il nome di Nina, sua figlia, che appella affettuosamente ‘dolce amore’. In effetti, la bambina che Argentero ha avuto da Cristina Marino si chiama proprio ‘Nina Speranza’, un nome che i due hanno voluto darle come segno di ‘speranza’ – per l’appunto – in un periodo difficile come quello segnato dal coronavirus. Questa l’ipotesi più accreditata: in realtà, la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione circa la scelta del nome. La nascita della bambina è avvenuta nel pieno della pandemia, precisamente il 20 maggio 2020.

LEGGI ANCHE:

Morgana Giovannetti/ Chi è l’autrice del Pulcino Pio e bimba prodigio del BagaglinoNina Speranza Argentero, figlia di Luca / L'attore: “con lei apice di felicità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA