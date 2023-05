Stefano Fresi, proposta di matrimonio a Cristiana Polegri/ “Mi impegno solennemente…”

Stefano Fresi, proposta di matrimonio in diretta a Da noi… a ruota libera

A Da noi… a ruota libera, nella puntata domenicale andata in onda ieri pomeriggio, è andata in scena una romantica e inattesa proposta di matrimonio in diretta. Protagonista del romantico momento è stato Stefano Fresi, attualmente impegnato in Rai con la fiction di grande successo Vivere non è un gioco da ragazzi. L’attore è stato al centro di un’intervista al microfoni di Francesca Fialdini, sino a quando è stato raggiunto in studio dalla compagna Cristiana Polegri.

CRISTIANA POLEGRI, MOGLIE DI STEFANO FRESI/ Promessa di matrimonio in diretta

La conduttrice, per la coppia, ha organizzato una bellissima sorpresa e li invita a raggiungerla nella ‘ruota’, uno spazio scenografico allestito in studio. “Apriamo la ruota? Perché sono 18 anni che state insieme“, chiede loro. E, a seguire, consegna a Fresi un testo da leggere, in cui è contenuta la promessa di matrimonio: “Io ti darò questo testo da declamare, decidi tu se avvicinarti a lei, inginocchiarti, fai quello che ti pare…“.

Cristiana Polegri chi è, compagna di Stefano Fresi/ Coppia nella vita e nella musica

Stefano Fresi e Cristiana Polegri sposi “entro e non oltre il 25 dicembre 2024“

Piuttosto colpito dalla sorpresa, Stefano Fresi legge in diretta la promessa d’amore alla sua Cristiana Polegri: “Impegno di matrimonio. Io sottoscritto, Stefano Fresi, con la presente mi impegno solennemente e senza possibilità di revoca e riserve e prendere come mia sposa la qui presente Cristiana Polegri, entro e non oltre la data del 25 dicembre 2024“. La promessa di matrimonio si è così compiuta e la coppia diventerà marito e moglie a tutti gli effetti.

L’attore ammette che il matrimonio era nei loro piani negli ultimi anni, ma una serie di ostacoli hanno impedito l’organizzazione della cerimonia: “Ci dovevamo sposare, ma non ci siamo riusciti per la pandemia, e poi abbiamo rimandato. Adesso mi stai facendo firmare, ma non scrive la penna“. Ironicamente, Francesca Fialdini ribatte: “Non trovare scuse“. La coppia, dunque, potrebbe convolare a nozze entro il 25 dicembre del prossimo anno. Un giorno simbolico per loro, perché proprio in quel giorno dell’anno si scambiarono il loro primo bacio.

STEFANO FRESI, CHI È/ Attore e compositore: "Ho perso 30 chili per l'ultimo film. Mangio come Gandhi da mesi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA