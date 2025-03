Stefano Giovino, chi è il marito di Luisa Corna: insieme dal 2014

Il presente sentimentale di Luisa Corna ha un nome e cognome: Stefano Giovino, suo compagno di vita dal 2014 e nel 2023 diventato suo marito. La vita privata della cantante è spesso finita sotto i riflettori del gossip, a fronte anche della sua indubbia notorietà tra musica, televisione e spettacolo. In passato hanno fatto parecchio chiacchierare le storiche relazioni con l’ex calciatore Aldo Serena e con il cantante Alex Britti, ma adesso nella sua vita è arrivata una certa stabilità sentimentale che la vede innamoratissima ormai da tanti anni.

Ma chi è Stefano Giovino, marito di Luisa Corna, e che cosa sappiamo di lui? Essendo una personalità totalmente estranea al mondo della televisione e dello spettacolo, le poche informazioni su di lui sono state fornite dalla stessa cantante attraverso svariate interviste pubbliche; di lui sappiamo che è un Ufficiale dei Carabinieri e che ha 15 anni in meno di lei. La coppia si conobbe per la prima volta nel 2014 e, come da lei raccontato in un’intervista a Vanity Fair del 2016, “ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita“.

Luisa Corna e il matrimonio con Stefano Giovino: “È stato meraviglioso“

Luisa Corna e il marito Stefano Giovino, dunque, stanno insieme da oltre 10 anni e hanno deciso di coronare il loro amore con il matrimonio, celebrato nel 2023 a Brescia. Una cerimonia romantica e molto intima, ricordata anche dalla cantante in un’intervista a La volta buona dello scorso novembre: “In quest’anno da sposati non è cambiato nulla, è stato meraviglioso“.

Sempre in quell’occasione, aveva anche raccontato la quotidianità al fianco del marito e le liti che spesso animano le dinamiche di coppia, ma che possono essere facilmente superate e risolte attraverso l’ascolto e il dialogo: “Ogni tanto le discussioni ci sono ma in linea di massima andiamo sempre d’accordo, ci ritroviamo subito con leggerezza. È bello ogni tanto avere quei piccoli screzi che servono per avere ulteriore vicinanza”.

