Stefano Giovino è il marito di Luisa Corna: la storia tra i due

Nella vita della celebre showgirl Luisa Corna c’è sempre stato spazio per l’amore e i sentimenti. E nella sua vita la conduttrice ha trovato l’amore con Stefano Giovino, l’uomo che dopo anni di relazione è divenuto suo marito. Il matrimonio tra Stefano Giovino e Luisa Corna è stato celebrato nel 2022, arrivato dopo nove anni di relazione. Una storia e un legame speciale, che chiaramente come ogni genere di rapporto vive di alti e bassi. E la stessa Luisa Corna, in una intervista concessa a La volta buona di Caterina Balivo su Stefano Giovino ha raccontato:

Lucio Ardenzi, chi era e come è morto l'ex marito di Ornella Vanoni/ "Il giorno delle nozze non dovevo..."

“Se abbiamo mai discusso? Ogni tanto le discussioni ci stanno. In linea di massima andiamo piuttosto d’accordo, riusciamo sempre a ritrovarci subito con leggerezza anche se discutiamo un pochino le parole di Luisa Corna che ha ammesso come ogni piccola tensione sia in realtà l’occasione per far rinsavire il rapporto.

Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore/ "Ci sono mancati solo i figli"

Stefano Giovino e l’amore con Luisa Corna: “Oggi viviamo a Livorno”

Nel corso degli anni la coppia formata da Stefano Giovino e Luisa Corna si è messa in cerca dei giusti equilibri, necessari per far funzionare una coppi. E lo stesso marito della conduttrice e showgirl non si è mai sottratto alle responsabilità, unendo le forze a quelle di Luisa Corna. I due sono riusciti in questo modo a mettere in piedi una famiglia felice, che ha posto le radici a Livorno:

“Ora viviamo a Livorno. La parte privata è bello che rimanga privata, è giusto che i rapporti rimangano un pochino propri, anche se ovviamente è stato bello poter condividere il matrimonio con gli altri. Anche quello è stato un bel momento” ha raccontato Luisa Corna parlando nel programma di Caterina Balivo su Rai1, La volta buona. E la loro storia d’amore prosegue con vista mozzafiato su Livorno.

Roberto Da Crema in lacrime a Domenica In: "Mia figlia mi ha salvato dal gioco"/ "Sono rinato"