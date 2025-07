Stefano Giovino, marito di Luisa Corna, chi è l'ufficiale dei carabinieri che la cantante ha sposato nel 2023? I due stavano insieme da 9 anni

Da diversi anni nella vita di Luisa Corna è entrato Stefano Giovino, l’uomo che nel 2013 ha sposato. Il marito di Luisa Corna è entrato nella sua vita in un momento nel quale lei era single da tempo: “Ci siamo incontrati nel momento giusto, quindi entrambi… sai quegli incastri che se le cose secondo me devono accadere” ha spiegato la cantante a “Unomattina Weekly”. Da tempo, infatti, Luisa non aveva qualcuno al suo fianco, eppure non sentiva l’assenza né il vuoto. “Mi ha fatto cambiare idea” ha spiegato la Corna, aggiungendo che Stefano, con i suoi modi di fare, la capacità di ascoltare e il suo carattere dolce, l’ha fatta innamorare di lui.

Il marito di Luisa Corna, più giovane di lei, era già papà di due bambini. Inizialmente la conduttrice e cantante era vista dai bimbi come “l’amica di papà”, ma poi con il tempo i due bimbi, con i loro tempi, hanno cominciato a fidarsi di lei, prendendo sempre più spazio nella sua vita e nel suo cuore, tanto da non farle rimpiangere il fatto di non aver avuto figli. “È stato bello imparare a conoscerli e vederli crescere” ha spiegato. Ma tornando a Stefano Giovino, chi è e cosa fa il marito di Luisa Corna?

Stefano Giovino, marito di Luisa Corna: 15 anni in meno di lei

Luisa Corna e Stefano Giovino sono convolati a nozze dopo nove anni insieme. I due hanno una differenza di età importante di quindici anni, che però non è mai stata rilevante per nessuno dei due: il loro amore, infatti, è nato in maniera naturale e la loro storia è andata avanti come se non ci fosse alcuna differenza. Lui di mestiere è un ufficiale dei carabinieri: tra loro è stato colpo di fulmine e ben presto i due hanno deciso di condividere le rispettive vite e, più tardi, di diventare marito e moglie. Il “sì” è arrivato nel 2023, con una cerimonia intima.