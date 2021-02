Stefano Giovino, marito Luisa Corna/ “Per lui mi sono trasferita, ho lasciato tutto…”

Stefano Giovino chi è? Qualcuno lo ha sentito già nominare come fidanzato e marito di Luisa Corna, altri ancora no. Sicuramente qualche novità in più su di lui sarà rivelata nel pomeriggio quando proprio la conduttrice e cantante sarà ospite di Oggi è un altro giorno per parlare della sua vita in quest’anno complicato ma anche di tutto quello che ha fatto per amore ovvero trasferirsi in Puglia e lasciare la vita a cui era abituata. Stefano Giovino, chi è e cosa fa nella vita? E’ un ufficiale dell’Arma dei carabinieri più giovane di Luisa Corna di 15 anni. I due si sono conosciuti ad una manifestazione ed è stato amore a prima vista e lei stessa ha raccontato di averlo incontrato a Palazzolo e che è stato il suo angelo custode a volergli regalare questo amore e a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo aveva spiegato: “Lui è una persona molto integra, forte, un uomo intelligente e che mi sa capire. Lui è già papà di due bimbi fantastici con cui ho uno splendido rapporto. Stiamo insieme da più di quattro anni. Lui ha riportato equilibrio e serenità in me”.

Stefano Giovino, chi è e che lavoro fa il marito Luisa Corna?

Luisa Corna da circa cinque anni è felicemente legata a Stefano Giovino con un rapporto importante e intenso che continua ad andare avanti a gonfie vele tanto da spingerla a lasciare tutto per trasferirsi da lui in Puglia. Nonostante il passato di lui e anche la voglia di lei di fare musica, i due sono riusciti a mettere insieme i loro mondi. Cosa racconterà oggi pomeriggio su Rai1 ospite da Serena Bortone? Lo scopriremo tra qualche ora.



