Dietro la legge sull’omicidio stradale c’è anche Stefano Guarnieri, papà del ragazzo che 15 anni fa venne travolto e ucciso a Firenze da un pirata della strada che era sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Da allora tragedie come queste continuano a ripetersi, ma il papà di Lorenzo Guarnieri continua a combattere in nome della sicurezza stradale. Ha fondato l’onlus che porta il nome di suo figlio, e di cui è vicepresidente, realizza convegni sul tema e gira anche le scuole per sensibilizzare anche i più giovani.

Pietro Vanacore chi è: “20 anni di accuse mi hanno ucciso”/ Un finale drammatico per il portiere di Via Poma

Oggi sarà ospite di Presadiretta, che oggi alle 20:30 su Rai 3 si occuperà del nuovo Codice della Strada e i suoi effetti sulla sicurezza stradale. Da quando è entrata in vigore la riforma, Stefano Guarnieri ha invitato il governo a trattare il tema della velocità, segnalando che la prima causa di mortalità e ferimenti gravi è rappresentata proprio dal superamento dei limiti, soprattutto in città. Dunque, è riuscito a trasformare il dramma della perdita del figlio, con tutto il dolore che ne consegue, in una battaglia per salvare tante vite.

Simone Sperduti: investito a Roma da un ex poliziotto/ Cos'è successo: ubriaco, drogato e con patente scaduta

LA BATTAGLIA DI STEFANO GUARNIERI PER LA SICUREZZA STRADALE

La vita di Stefano Guarnieri è cambiata completamente nella notte del 2 giugno 2010, quando si è interrotta quella del figlio Lorenzo. Quell’impegno civile lo ha reso poliziotto ad honorem, nomina sollecitata dal questore di Firenze e conferita dal capo della polizia Vittorio Pisani. Infatti, gli è stato riconosciuto il merito di aver lavorato al fianco degli agenti attraverso diversi progetti, puntando da un lato sulla prevenzione e dall’altro sulla formazione per ascoltare le vittime e i loro familiari. Ma ha soprattutto ispirato la legge sull’omicidio stradale che non c’era ancora quando il pirata della strada uccise suo figlio.

Anton Ciurciumel ucciso dopo rapina, il vigilante: "Non sono un giustiziere"/ "Ho sparato all'auto non a lui"

Venne condannato in via definitiva a 2 anni e 8 mesi di carcere, ma non finì mai in cella. Stefano Guarnieri si è messo al servizio della comunità con la sua associazione di cui è presidente la moglie Stefania, che proprio nei mesi scorsi ha ricordato la tragedia che ha sconvolto la loro famiglia. Nel giugno scorso, a 14 anni dalla morte di Lorenzo Guarnieri, pubblicò un messaggio sui social per ricordare l’importanza di ogni vita perduta. “Quando muore un giovane non si perde una vita sola, ma tantissime vite, che potevano essere e che non saranno“.