Stefano, il papà di Antonella Fiordelisi e la polemica sugli ex/ “Lei ha paura a legarsi, ma con Edoardo…”

Stefano, chi è il papà di Antonella Fiordelisi e le rivelazioni sugli ex fidanzati della figlia

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 del 31 ottobre vedrà Antonella Fiordelisi in un momento di grande emozione. La gieffina riceverà la visita del suo papà Stefano, con il quale avrà un confronto e con cui probabilmente toccherà anche l’argomento ‘fidanzati’. D’altronde Stefano Fiordelisi si è già espresso recentemente sul flirt che sua figlia sta vivendo nella Casa oltre che sui suoi ben noti ex.

“Antonella mentalmente la vedo molto presa da Edoardo Donnamaria perché è il tipo che più si adatta a lei, è molto calmo e ferma un po’ la sua irruenza.” ha ammesso Stefano Fiordelisi a casa Pipol, analizzando poi anche l’atteggiamento della figlia con un altro gieffino. “Al tempo stesso ha molta paura di legarsi a lui così gioca con Antonino Spinalbese, che invece a livello fisico è il suo tipo ideale. Secondo me cerca Antonino per non attaccarsi troppo ad Edoardo. Lei non si fida delle persone. Se dovessi sceglierne uno come genero preferirei Edoardo”, ha infatti spiegato l’uomo.

Antonella Fiordelisi e gli ex, da Chiofalo a Giletti: parla papà Stefano

Stefano Fiordelisi ha tenuto a specificare che il rapporto di Antonella con i suoi fidanzati è stato spesso complicato a causa della sua paura a legarsi agli uomini dopo aver tanto sofferto. Nel corso della sua intervista l’uomo ha citato Francesco Chiofalo, ma anche Massimo Giletti, che secondo il gossip avrebbe avuto un flirt con Antonella.

Flirt che Stefano Fiordelisi ha però smentito, rivelando che le foto di sua figlia e il conduttore insieme “[…] era una cena c’era anche una sua amica. Non è mai stato un suo flirt. Massimo Giletti è un amico di famiglia”.

