Stefano, India, Andrea, Alessia, Luna, Asia, Sydne: chi sono i figli di Renzo Rosso/ “Li ho fatti soffrire…”

Stefano, India, Andrea, Alessia, Luna, Asia, Sydne: chi sono i figli di Renzo Rosso

Stefano, India, Andrea, Alessia, Luna, Asia e Sydne sono i figli di Renzo Rosso, ospite della puntata de La volta buona in onda oggi, venerdì 12 aprile. Andrea, Stefano e Alessia, dalla ex moglie Nuccia Fattoretto; le gemelle Asia e Luna e India, da Erika Merlo. Da Arianna Alessi, infine, ha avuto l’ultima figlia, Sydne. Sette figli avuti da tre donne diverse a cui ha sempre cercato di trasmettere i propri valori. Oltre ad essere papà di sette figli, Renzo Rosso è anche nonno. La prima nipote è stata Rania, la figlia di Stefano e Francesca Chillemi.

«Sono due realtà diverse – aveva detto Rosso nell’intervista al GdVi nel 2015 prima di vivere quell’emozione – diventare nonno lo dovrò vivere per la prima volta, intanto mi stimola molto il fatto di diventare padre perché per me la famiglia è sempre stata straimportante. Avere ancora bimbi piccoli, sia come padre che come nonno, mi tiene vivo».

Renzo Rosso e l’istruzione dei figli

Per Renzo Rosso non è stato facile essere papà di sette figli, di generazioni diverse. «Ho sette figli, Andrea (45 anni), Stefano, Alessia, Asia, Luna e India, Sydne (7 anni). Ci sono stati momenti felici e altri meno, come è normale che sia con tre rivoluzioni in famiglia. Ho sofferto, li ho fatti soffrire, ma mi sono sempre guadagnato la loro presenza. Sono i figli ad avermi permesso di restare giovane», ha detto in un’intervista rilasciata nel 2023 a L’Espresso.

Per l’imprenditore è sempre stata importante l’istruzione, ma nonostante avesse la possibilità economica, ha sempre scelto la scuola pubblica per la loro formazione. «Hanno frequentato tutti la scuola pubblica, perché è lì che ci si confronta con la vita vera», ha detto.

