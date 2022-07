Stefano Laudoni cambia pagina dopo Valentina Vignali/ Sposa Giorgia Crivello

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello convolano a nozze: i dettagli del fatidico giorno

E’ finalmente arrivato il fatidico giorno delle nozze per la coppia formata da Stefano Laudoni e Giorgia Crivello. Il cestista romano ed ex fiamma storica dell’ex gieffina Valentina Vignali sono giunti al giorno dell’unione tanto attesa nel weekend del 23 luglio 2022, e più precisamente sabato 23 luglio 2022. La location scelta per l’evento si è rivelata essere en plein air, per una giornata dalle emozioni al cardiopalmo, in particolare per l’influencer milanese, che all’arrivo sul posto dell’unione non è riuscita a trattenere la sua commozione, tanto da apparire visibilmente emozionata. Sono lontani quindi per il cestista i tempi del tira e molla durato a lungo con la storica fidanzata Valentina Vignali, che fa concorrenza alla milanese nel ruolo di influencer via social, dove tra le altre esperienze di vita h condiviso la sua passione per lo sport e il tumore alla tiroide che l’ha colpita in passato. I due neo sposi si incontravano per la prima volta in quello che viene ricordato il loro colpo di fulmine, nel giorno di Natale 2018, dopo un ritorno di fiamma che ha vincolato Stefano Laudoni all’ex storica Valentina Vignali.

Stefano Laudoni corona il sogno d’amore dopo Valentina Vignali

Per ciò che concerne invece gli abiti nuziali, all’evento di unione Stefano Laudoni ha sfoggiato un abito completo scuro dal papillon in bella vista, mentre Giorgia Crivello ha indossato un abito lungo nuziale total-white, con strascico, che unitamente all’outfit dello sposo ha donato un tocco classico all’evento dei due neo-sposi.

“Ci siamo -è il messaggio che Stefano Laudoni ha rilasciato via social negli istanti precedenti al matrimonio-, mancano poche ore al momento più importante della mia vita. È tanto che aspettavo questo giorno meraviglioso e non potevo chiedere donna migliore. L’amore per me è quella condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale alla tua felicità come per me la tua. Io per te ci sarò sempre vita mia. Ci vediamo tra poco. 23-7-2022”.

