Stefano Laudoni chiede a Giorgia Crivello di sposarlo/ Anello e proposta in ginocchio

Stefano Laudoni si è inginocchiato davanti Giorgia Crivello facendo una romanticissima proposta. Condividendo una clip su Instagram, il giocatore di pallacanestro ha chiesto alla sua fidanzata di diventare sua moglie. Per loro è bastato un solo anno d’amore per decretare la volontà di rimanere insieme per tutta la vita e creare una certa progettualità fianco a fianco. I ragazzi a cena con alcuni amici, hanno deliziato i presenti con una commovente scena d’amore, con tanto di anello e proposta in ginocchio. La 27enne milanese è riuscita a conquistare il ragazzo e fargli mettere la testa a posto dopo la passata (e turbolenta) relazione con Valentina Vignali. Erano i primi di gennaio quando Laudoni, attraverso delle esplicative Stories di Instagram confermava l’inizio della sua relazione con la Crivello, scambiandosi un bacio.

Stefano Laudoni ha ritrovato il sorriso con Giorgia Crivello dopo la relazione con Valentina Vignali andata avanti per la bellezza di sei anni, tra alti e bassi. Tra i due ex fidanzati le cose si sono concluse proprio male e, per colpa dei tradimenti del romano, il rapporto si è totalmente distrutto. Sono stati numerosi in questi mesi, gli attriti social tra la ex e l’attuale fidanzata. Proprio la Vignali, ha parlato negativamente di Stefano pure nella Casa del Grande Fratello. Laudoni quindi, è passato per le vie legali: “Mi vedo costretto ad intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra Valentina Vignali nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Avevo già provveduto a diffidare la Sig.ra Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto. Purtroppo a questo punto, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale. A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale”.

