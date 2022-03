Stefano Macchi, compagno Anna Pettinelli/ “Mi ama in modo incondizionato”

Stefano Macchi è il compagno di Anna Pettinelli: dalla partecipazione a Temptation Island al tormentone “sono io la tua patata!”. La coppia si è fatta conoscere dal grande pubblico durante una delle edizioni di maggior successo di Temptation Island Vip dove la professoressa di canto di Amici e speaker radiofonica è stata protagonista di una frase diventata poi un vero e proprio tormentone: “sono io la tua patata”. Da Temptation ne è passato di tempo, ma la coppia ancora oggi è più innamorata che mai. Proprio Stefano parlando del rapporto con Anna ha confessato dalle pagine di Uomini e Donne Magazine: “dopo Temptation Island Vip il rapporto con Anna è ripartito in modo più forte, più saldo, sereno. Con una profondità e una passione molto pìù forti. Ecco, da questo punto di vista io penso che se uno Ia vive così, Temptation raggiunge il suo scopo”.

Non solo, l’attore e doppiatore ha aggiunto: “mi sento molto più unito a lei di prima, perché Ia tensione di quello che ho visto quando sono uscito è stata così forte che mi sono detto: “Questa donna mi ama in modo proprio incondizionato”, ci sono solo io per lei e questa sensazione mi è arrivata molto chiara. Ad Anna e a me ha fatto molto bene”.

Stefano Macchi e Anna Pettinelli: dopo Temptation Island Vip sempre più innamorati

L’esperienza di Temptation Island Vip ha giovato tantissimo alla storia d’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi. “Se hai una relazione come la mia e se hai una donna come la mia, che ha più testa di me, perché io sono più emotivo e vado sull‘onda dell’entusiasmo, direi di provare. In realtà è un’esperienza che consiglio comunque, perché capisci se sei stabile e se veramente hai accanto la persona con la quale vuoi stare” – ha detto il compagno di Anna Pettinelli.

Ma chi è Stefano Macchi? Scopriamo qualcosa sul suo conto. Classe 1975, Stefano è nato il 7 gennaio a Monza e ha sempre sognato di lavorare nel mondo del cinema. Per realizzare il suo sogno ha seguito un seminario di Matteo Belli sull’utilizzo della la voce. Una volta concluso il seminario ha studiato presso la scuola di teatro Kuniaki Ida. Una volta terminati gli studi ha iniziato la sua carriera di attore e doppiatore prestando la voce a Fabrice dei Minions, giusto per citarne uno! Come attore, invece, ha recitato in: “Un posto al sole”, “Casa Vianello” e “Don Matteo”. Come doppiatore, invece, ha prestato la voce al personaggio Travis Montgomery, in “Station 19”, lo spin off di Grey’s Anatomy.

