Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina stanno insieme?/ Lui dimentica Anna Pettinelli, lei…

Stefano Macchi e Elisa D’Ospina fidanzati? Lui dice addio ad Anna Pettinelli

Stefano Macchi, ex compagno di Anna Pettinelli, avrebbe ormai voltato definitivamente pagina dopo la rottura ed iniziato una nuova storia d’amore. Tutti gli indizi social, infatti, porterebbero a pensare che l’uomo faccia coppia con la modella curvy Elisa D’Ospina. Lei è divenuta celebre al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Detto Fatto, dove spesso dava consigli di moda e di tendenze.

Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina avrebbero deciso ormai da qualche tempo di uscire allo scoperto e di vivere il loro amore alla luce del sole. Lui lo avevamo conosciuto meglio grazie alla sua partecipazione al programma Temptation Island Vip nel 2019 proprio in coppia con l’allora compagna Anna Pettinelli. La vicinanza tra Stefano e Cecilia Zagarrigo aveva fatto molto discutere e fare arrabbiare la Pettinelli, ma alla fine della loro avventura ne erano usciti insieme e più forti che mai. Qualche tempo fa però, a sorpresa la nota speaker radiofonica a Verissimo aveva lasciato intendere un po’ di maretta in ambito amoroso, fino alla conferma della loro rottura.

Stefano Macchi e Elisa D’Ospina insieme sui social: lei ha alle spalle un matrimonio

Mentre Anna Pettinelli oggi si dichiara single, Stefano Macchi pare abbia ormai voltato pagina. A conquistarlo sarebbe stato un altro volto noto del mondo della tv, ovvero Elisa D’Ospina. Di lei sappiamo che si è lasciata alle spalle una importante relazione con Andrea Alessandrini Gentili, laureato in Scienze delle Comunicazioni e fondatore di un’agenzia che si occupa di social media marketing e web marketing.

I due erano sposati dal 2011 ma a quanto pare, anche in quel caso l’amore si era andato spegnendosi fino a dirsi addio. Adesso però Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina non si nascondono più e basta fare un giro tra i loro profili Instagram per rendersi conto di come siano spesso felicemente insieme mentre si scambiano parole dolci tipiche delle coppie innamorate. In modo particolare, tra emoji a forma di cuore e hashtag “couple” usato soprattutto dalla donna, sembrano confermare la relazione tra i due.

