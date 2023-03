Stefano Macchi, ex fidanzato Anna Pettinelli/ La reazione alla sua nuova fidanzata

Chi è Stefano Macchi e perché lui e Anna Pettinelli si sono lasciati?

Stefano Macchi, classe 1975, doppiatore, attore e ormai ex fidanzato della speaker radiofonica ed ex insegnante di Amici di Maria de Filippi: Anna Pettinelli. La rottura tra i due ha sconvolto molti fan e anche il popolo del web, che li aveva “scoperti” a Temptation Island nel 2019, anno in cui i due sono diventati virali sui social per il nomignolo che Stefano aveva affibiato ad Anna: “Bella patata”.

Ucraina: creato progetto per far disertare i russi/ Una chiamata al bunker segreto e…

I due stavano insieme dal 2014, erano stati criticati per la differenza d’età (Stefano è più piccolo di Anna, lei ha 66 anni e lui 48), eppure il loro amore non era mai stato scalfito dalle critiche. Poco tempo fa, durante il programma “S’è fatta notte” di Maurizio Costanzo, Anna Pettinelli ha confermato la decisione di lasciare il compagno dichiarando: “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”. Dalle Parole della Pettinelli, la decisione di troncare la loro iconica storia d’amore sarebbe stata sua e sarebbe stata “pacifica”, ma è realmente andata così?

Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, Tajani: “mai parlato di truppe Occidente in Ucraina”

Stefano Macchi: la nuova fidanzata Elisa D’Ospina e la reazione di Anna Pettinelli

Dalle Parole di Anna Pettinelli sulla rottura con Stefano Macchi, sembrerebbe che dopo una crisi i due si siano lasciati in modo pacifico; qualche mese prima la speaker radiofonica, ospite a Verissimo, aveva dichiarato: “Con Stefano non va bene per niente”. La Pettinelli aveva anche fatto capire che non c’era stato nessun tradimento ma a prescindere attualmente Stefano Macchi ha una nuova fidanzata: la modella Elisa D’Ospina.

Anche Stefano, sulla fine della sua relazione con Anna Pettinelli aveva confermato la versione dell’ex ribadendo: “Con Anna ci siamo lasciati di comune accordo perché era finito l’amore”. Dopo il nuovo fidanzamento di Macchi però, pare che la situazione “pacifica” tra i due sia mutata. Stefano ha pubblicato sui social una dichiarazione romantica per la nuova fidanzata scrivendo: “Tienimi per mano al tramonto, quando il giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle. Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto. Tienimi per mano, portami dove il tempo non esiste” ma difronte a quel post la Pettinelli ha cambiato la sua bio di Instagram e ha scritto delle parole che sono arrivate forti e chiare: “Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita cogl**na”.

Auguri buona festa del papà 2023/ Frasi per 19 marzo: "Un padre è una fisarmonica…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA