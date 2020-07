Stefano Macchi, fidanzato Anna Pettinelli/ “Dopo Temptation molto più unito a lei”

Stefano Macchi è il fidanzato di Anna Pettinelli, la conduttrice radiofonica ospite del salotto televisivo “Io e te” condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno. Molti ricorderanno la Pettinelli, voce storica di RDS, per la sua passata partecipazione al reality show dei sentimenti Temptation Island Vip per via della celebre frase “bella patata” pronunciata durante il falò di confronto. Stefano Macchi e Anna Pettinelli, infatti, sono state una delle coppie simbolo della passata edizione di Temptation Island Vip. Il loro falò di confronto è diventato uno dei momenti cult del programma di Canale 5 e, a distanza di tempo, è ancora tra i più visti. La partecipazione a Temptation ha sicuramente messo a dura prova la storia d’amore tra Anna e Stefano che, nonostante qualche piccolo errore di percorso, sono usciti dal villaggio più forti ed innamorati di prima. La conferma arriva proprio dalle parole del 44enne che parlando della sua esperienza ha detto: “è stato come se fossi tornato al liceo con gli amici e l’amichetta” ossia la tentatrice Cecilia Zagarrigo. Un flirt “innocente” che però ha fatto letteralmente imbestialire la Pettinelli che ad un certo punto ha chiesto il falò di confronto. Dal canto suo Stefano ha raccontato di non rendersi conto di quanto potesse stare male la sua “bella patata”: “non avevo idea che Anna avrebbe pensato ad altro, guardandomi“. E così, appena tornati a casa, i due hanno recuperato il tempo perso: “Il rapporto è ripartito con profondità e passione”.

Stefano Macchi: ” a Temptation Island mi sono divertito, ma…”

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Stefano Macchi ha compreso ancora di più il suo amore per Anna Pettinelli. Il loro rapporto, infatti, è ripartito con una consapevolezza maggiore e soprattutto con una nuova passione e profondità. Tutto è partito per caso come ha raccontato Stefano dalle pagine di Uomini e Donne Magazine: “l’ho deciso con Anna perchè siamo una coppia solida. stiamo insieme da tanto tempo… per divertirci ci siamo detti: “Perché no? facciamolo”, e così siamo partiti”. L’obiettivo del fidanzato di Anna Pettinelli era di divertirsi e non nasconde di esserci riuscito: “mi sono divertito tanto, almeno fino al falò. che per me è stato inaspettato. Il confronto è stata la situazione più tosta da affrontare, perchè aI falò mi sono ritrovato completamente in un altro mondo…”. Parlando proprio della sua esperienza all’interno del villaggio di Temptation Island, Stefano non nasconde: “mi sarebbe piaciuto vedere un video di Anna. Ero curioso di capire cosa stesse combinando. però stavo tranquillo: conosco Anna molto bene, so cosa vuole, so come si diverte, mi dispiaceva non vederla: dall’altra parte però io stavo bene, giocavo e mi divertivo”. Il falò è stato sicuramente il momento più difficile: “quando è arrivata Alessia a dirmi del falò, ho pensato che mi stesse prendendo in giro, mi veniva da ridere e le ho detto: “Mi prendi per il c”*”‘: sono proprio caduto dal pero. Quella con Cecilia era solo una conoscenza”. Per fortuna durante il falò di confronto Stefano ed Anna si sono riappacificati lasciando insieme il programma. Oggi tra i due le cose procedono a gonfie vele come ha precisato Stefano: “mi sento molto più unito a lei di prima, perché Ia tensione di quello che ho visto quando sono uscito è stata così forte che mi sono detto: “Questa donna mi ama in modo proprio incondizionato”, ci sono solo io per lei e questa sensazione mi è arrivata molto chiara. Ad Anna e a me ha fatto molto bene”.



