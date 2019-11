Stefano Macchi, fidanzato Anna Pettinelli/ “Il momento per sposarla forse è arrivato”

Stefano Macchi è il fidanzato Anna Pettinelli, la nuova professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi. La coppia dopo l’esperienza televisiva di Temptation Island Vip 2019 è diventata una delle più amate dal pubblico per via del falò di confronto diventato un vero e proprio cult. “Bella patata” è diventato virale nel web trasformando Anna e Stefano in due veri personaggi televisivi. La conferma arriva dagli impegni di entrambi: lui oramai è presenza fissa di diversi salotti televisivi tra cui recentemente il Maurizio Costanzo Show, mentre lei è entrata nella scuola di Amici nelle vesti di professoressa di canto. Stefano, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, parlando dell’esperienza di Temptation Island Vip 2 ha detto: “l’ho deciso con Anna perchè siamo una coppia solida. stiamo insieme da tanto tempo… per divertirci ci siamo detti: “Perché no? facciamolo”, e così siamo partiti”.

Stefano Macchi: “conosco Anna Pettinelli molto bene”

L’avventura di Temptation Island Vip è stata sicuramente importante per la coppia formata da Stefano Macchi e Anna Pettinelli. I due hanno avuto modo di confrontarsi e conoscere forse dei lati del proprio carattere di cui non erano a conoscenza. Il falò di confronto è stato l’epilogo finale: una lunga litigata conclusasi poi con la pace siglata da un tenero bacio. I due hanno lasciato così il programma insieme promettendosi ancora una volta di essere fatti l’uno per l’altra. Stefano però dal canto suo non nasconde di essersi divertito molto all’interno del villaggio delle fidanzata, anche se parlando del momento del falò ha dichiarato: “è stata la situazione più tosta da affrontare, però diciamo che quello che mi aspettavo era di divertirmi e così è stato, il resto poi è stato meno divertente. AI falò mi sono ritrovato completamente in un altro mondo”. Il doppiatore ed attore non nasconde però che si sarebbe aspettato di vedere qualche video della fidanzata Anna Pettinelli semplicemente per capire come si comportava con gli altri ragazzi. “Conosco Anna molto bene, so cosa vuole, so come si diverte, mi dispiaceva non vederla: dall’altra parte però io stavo bene, giocavo e mi divertivo” ha detto Macchi.

Stefano Macchi: “Anna Pettinelli mi ama in modo incondizionato”

Dopo il falò di confronto di Temptation Island Vip 2 Stefano Macchi e Anna Pettinelli sono più uniti che mai. “Mi sento molto più unito a lei di prima, perché Ia tensione di quello che ho visto quando sono uscito è stata così forte che mi sono detto: “Questa donna mi ama in modo proprio incondizionato”, ci sono solo io per lei e questa sensazione mi è arrivata molto chiara. Ad Anna e a me ha fatto molto bene” ha dichiarato l’attore e doppiatore che dopo l’avventura televisiva sta pensando seriamente di sposarsi. “Anna sembra fatta apposta per me. Pensavo che il momento giusto per sposarla forse è arrivato” ha detto Macchi che parlando del rapporto con la Pettinelli ha rivelato: “il mio rapporto con Anna riparte con una profondità e una passione molto pìù forti. Ecco, da questo punto di vista io penso che se uno Ia vive così, Temptation raggiunge il suo scopo”.



