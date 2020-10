Stefano Macchi, marito Anna Pettinelli/ “Figli? Quando ne sentirò il bisogno..”

STEFANO MACCHI, MARITO DI ANNA PETTINELLI CON UN “DA”

Stefano Macchi ama alla follia la sua Anna Pettinelli. Questa è la prima cosa che possiamo dire del ‘bambinone’ che da anni ama e ammira la sua compagna, la speaker radiofonica che per metterlo alla prova l’ha addirittura portato a Temptation Island Vip finendo per essere colpita dalla sua stessa gestione della gelosia. La loro storia d’amore risale al 2014 quando, proprio nel giorno di San Valentino, hanno rivelato di essersi dati il primo bacio con tanto di pugno che la speaker mollò al giovane fidanzato. Da allora sono passati sei anni e tra alti e bassi, proprio la scorsa estate si sono detti di sì partendo per le Maldive e facendo officiare il rito ad una guida subacquea russa dopo il no da parte del comandante. Le immagini delle loro nozze speciali sono state mostrate a Domenica Live nei giorni scorsi, ed è stato proprio alla corte di Barbara d’Urso che Stefano Macchi ha confermato il suo amore per lei rivelando anche di stare bene con Anna Pettinelli e di non sentire nemmeno il bisogno di avere dei figli (‘se un giorno avrò questa esigenza ne parleremo’).

STEFANO MACCHI, CHI E’ E CHE LAVORO FA?

Classe 1975, Stefano Macchi è un giovane attore e doppiatore italiano che si è diplomato presso l’istituto paritario Leone Dehon di Monza e si iscritto poi al Seminario sull’uso della voce sognando il cinema e il doppiaggio. Per la sua conoscenza della lingua croata è spesso chiamato proprio per doppiare personaggi dell’est Europa. E la vita privata? Per via della sua mania della privacy, non si conosce molto del passato di Stefano Macchi che adesso convive con la sua neo sposa, Anna Pettinelli, e la figlia di lei, Carolina Russi. Il loro forte rapporto e il loro amore profondo ha superato anche lo scoglio della differenza di età (lui ha 18 anni meno di lei) e adesso punta ‘all’infinito e oltre’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA