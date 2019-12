Stefano Macchi/ “Matrimonio con Anna Pettinelli? Forse un giorno… vediamo!”

Stefano Macchi è stato ospite ai microfoni di Radio Radio, intervistato da Giada Di Miceli durante la trasmissione Non succederà più. Il compagno di Anna Pettinelli ha naturalmente parlato della sua esperienza a Temptation Island Vip, soffermandosi anche sul suo rapporto con Cecilia Zagarrigo che tanto ha fatto imbestialire l’attuale prof di Amici. Il doppiatore ha parlato della forte vicinanza con la giovane: “Questo è quello che dite voi, quello che sostiene Anna… Noi eravamo sempre in costume, tutti struccati… Ho conosciuto una ragazza diretta, semplice, molto simpatica con la quale ho legato in amicizia”. Anche la conduttrice dello show radiofonico si è schiarata dalla parte di Stefano, prendendone apertamente le difese: “Io personalmente lui lo vedo molto naturale… In lui non ho visto molta malizia… A me non sembri un marpione. Sicuramente hai sbagliato facendo ingenuamente delle mosse, ma secondo me non le hai fatte con malizia”.

Stefano Macchi: “Matrimonio con Anna Pettinelli? Forse… vediamo!”

Nonostante le difficoltà iniziali per farsi perdonare, adesso tra Stefano Macchi e Anna Pettinelli tutto prosegue benissimo. “Ho visto le immagini e dicevo che forse ho peccato d’ingenuità. Tante colleghe che mi hanno visto al falò mi hanno detto ‘Ma perché Anna si è arrabbiata?’. Lei si è persa in queste immagini… nel montaggio… è stata veramente male”. Poi Macchi continua: “Io l’ho recuperata lì al falò. Dopo ci sono state tante altre crisi perché stava male, e mi dispiaceva per questa cosa… C’è stato casino, poi quando ha visto che Cecilia piangeva mentre io me ne andavo…”. In seguito Stefano ha parlato del suo rapporto d’amicizia con Cecilia Zagarrigo: “Come interazione io e Cecilia avevamo molta complicità. Lì dentro è come un villaggio, la realtà è un’altra cosa: è tutto amplificato… È una ragazza che volentieri avrei frequentato fuori perché mi trovavo bene. L’avrei frequentata fuori con e senza Anna”. E sul matrimonio con Anna Pettinelli ha esclamato: “Forse un giorno, vediamo. Noi siamo sposati alle Maldive, in Italia non è ufficializzato. Non si può mai dire, non è improbabile questa cosa. Non è una cosa imminente”.

