Stefano Magnanensi/ “Mara Venier? A Domenica In ci siamo divertiti davvero” (Io e te)

Stefano Magnanensi, direttore d’orchestra di Domenica In, si è raccontato a Io e te attraverso il suo lavoro. «Sarebbe bello vedere i grandi in tv tutti insieme in uno studio a suonare live, come avveniva anni fa». Il musicista si è congratulato con il conduttore Pierluigi Diaco per alcune delle innovazioni del suo programma. «Tu vai controcorrente, mandi una canzone intera. Ora non funziona più così…». Ma ovviamente non poteva non parlare di Mara Venier, con cui ha lavorato appunto su Rai1 a Domenica In. «Ti dà occasione e possibilità di divertirsi. Ci siamo lasciati andare. Molte cose sono state improvvisate e il pubblico ha recepito questa cosa». Questo modo di fare tv comunque gli piace: «Altrimenti è tutto serioso e stabilito». Stefano Magnanensi, che spesso sui social posta video divertenti con Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha proseguito con i complimenti alla conduttrice.

STEFANO MAGNANENSI A IO E TE: MARA VENIER E GIANNI BONCOMPAGNI

«Lei è fantastica, ti dà la possibilità di divertirti. Lei mi fa dei cenni per interagire, quindi io guardo tutto il tempo lei. Lei è il format», ha spiegato Stefano Magnanensi a Io e te su Mara Venier. Ma il musicista ha lavorato con grandi artisti della tv italiana, come Gianni Boncompagni. «Dava molto importanza all’immagine. La musica però era fondamentale. Avevamo gusti simili, ci piaceva il blues, la musica soul. Ci siamo trovati». I due insieme hanno lavorato anche a Non è la Rai, che all’epoca era fortemente criticato. «Non è la Rai era un programma denigrato, ma abbiamo fatto un repertorio musicale… E i ragazzi hanno conosciuto i grandi. E va ancora in onda su Mediaset Extra ed è incredibile». E infatti quel programma così bistrattato ha avuto un successo incredibile, che ha segnato la storia della televisione italiana, e ha portato al successo Ambra Angiolini.

