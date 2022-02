Stefano Magnanensi, morta mamma maestro di Domenica In/ Mara Venier: “Ti aspettiamo…”

Un grave lutto ha colpito Domenica In. È morta la mamma di Stefano Magnanensi. A dare la triste notizia è stata la conduttrice Mara Venier, spiegando così l’assenza del maestro. Durante la sigla, infatti, non era passato inosservato il fatto che non venisse inquadrato. Ogni dubbio è stato subito spazzato via dalla Venier, che ha voluto comunicare la notizia e cogliere l’occasione per mandare un messaggio di affetto e sostegno a Stefano Magnanensi in questo momento così complicato.

TANANAI CHI E’, SIGNIFICATO NOME/ "Nomignolo che mi dava mio nonno..."

“Cominciamo questa Domenica In, siamo tornati tutti da Sanremo dove siamo stati benissimo e ci siamo divertiti. Abbiamo ascoltato della musica bellissima e ancora oggi avremo tantissimi amici e artisti”, aveva esordito Mara Venier subito dopo la sigla. Poi la brutta notizia della morte della mamma del maestro. Un’assenza che si fa sentire visto che Stefano Magnanensi tende a trasmettere la consueta energia e leggerezza che sono i tratti anche della conduzione del programma.

DARGEN D’AMICO È FIDANZATO?/ Vero nome “Occhiali da sole: non si deve dare tutto…”

L’ABBRACCIO DI MARA VENIER A STEFANO MAGNANENSI

“Come avete visto c’è Liano e la mia band meravigliosa che oggi sarà fondamentale per una puntata fatta di musica, ma voglio abbracciare Stefano”, ha detto Mara Venier oggi a Domenica In. Quindi, ha spiegato cos’è successo. “Non c’è il mio adorato Stefano perché purtroppo è stato colpito da un lutto gravissimo. Stamattina ha perso la sua adorata mamma”. La conduttrice del programma di Rai 1 si è quindi rivolta direttamente al maestro mandandogli un abbraccio virtuale a nome di tutti coloro che lavorano nel programma.

“Stefano, ti abbracciamo, tutta la famiglia di Domenica in… perché noi siamo una famiglia ormai da molti anni. Ti abbracciamo, ti vogliamo bene e ti aspettiamo ovviamente”, ha concluso Mara Venier. Infatti, Stefano Magnanensi è un volto fisso di Domenica In che entra in gioco anche nelle interviste con la musica dal vivo, facendosi amare da ospiti e telespettatori, che gli si stringono attorno in questo momento difficile.

Tananai con “Sesso occasionale”/ "E' la condizione prima che inizi una relazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA