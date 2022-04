Stefano Mainetti, chi è il marito di Elena Sofia Ricci/ “Quando stiamo insieme…”

Stefano Mainetti è diplomato al Conservatorio e ha collaborato…

Stefano Mainetti è il marito di Elena Sofia Ricci. I due si sono sposati nel 2003. Prima di diventare sua moglie, la Ricci era stata sposata con lo scrittore Luca Damiani. Il loro matrimonio è naufragato a causa dei numerosi tradimenti di lui, che ha avuto una relazione clandestina anche con Nancy Brilli. Dopo questa delusione, la felicità per la Ricci è per fortuna tornata. Da ormai diciannove anni vive infatti una storia d’amore meravigliosa con Mainetti, padre della sua secondogenita Maria, nata nel 2004. Emma, classe 1996, è invece nata dalla sua relazione con Pino Quartullo. Stefano Mainetti è un famoso musicista. Ha frequentato l’università ed il Conservatorio di Santa Cecilia diplomandosi in Composizione, studiando successivamente direzione d’orchestra con Stefano Croci ed Ennio Nicotra. Docente di Composizione per la Musica Applicata alle Immagini presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Stefano è uno dei fondatori dell’ACMF, Associazione Compositori Musica per Film.

È tra le personalità italiane che partecipano alla “Carta 18-XXI”, un collettivo di artisti, scienziati e filosofi riuniti da Emmanuel Demarcy-Mota, direttore artistico del Théâtre de la Ville-Paris, con lo scopo di promuovere il teatro internazionale, con i giovani e per i giovani, attraverso un metodo di lavoro ed un confronto mai realizzato prima nel panorama teatrale. Ha collaborato anche con Andrea Bocelli e Placido Domingo componendo progetti di carattere sinfonico. Tra le colonne sonore più note del suo periodo negli States possiamo citare Shooter – Attentato a Praga di Ted Kotcheff, Silent Trigger e Talos – L’ombra del faraone di Russell Mulcahy.

Stefano Mainetti e il rapporto con Elena Sofia Ricci: “Ci accomuna…”

Elena Sofia Ricci è molto legata alle sue figlie e al marito Stefano Mainetti. Un incontro che è arrivato in età tarda tanto che ai microfoni di Silvia Toffanin a “Verissimo”, l’attrice confidò che si era abituata a restare da sola. A 40 anni però Elena Sofia Ricci ha incontrato Stefano e la sua vita è cambiata. “Al nostro primo incontro sono passati 19 anni e siamo sopravvissuti anche alla quarantena”, aveva dichiarato l’attrice.

Nel programma “Vieni da me” di Caterina Balivo, Elena Sofia Ricci aveva parlato anche delle sue figlie, Emma e Maria: “Io sono molto orgogliosa delle mie figlie, sono stata una donna molto fortunata. Ho incontrato degli uomini che mi hanno regalato queste due creature meravigliose, loro sono papà meravigliosi”, aveva confidato. La passione per il lavoro accomuna Elena Sofia Ricci al marito Stefano. E’ stato lui a rivelarlo tempo fa in un’intervista al Corriere della Sera: “Il fatto di avere due professioni così diverse è alla base del successo del nostro matrimonio. Nei pochi momenti in cui riusciamo a stare insieme ci coccoliamo e giochiamo con la nostra ironia”.

