Da Pino Quartullo a Stefano Mainetti, ecco chi sono gli ex di Elena Sofia Ricci: il periodo buio dopo la separazione

Dalla storia con Pino Quartullo alla relazione con Stefano Mainetti, Elena Sofia Ricci ha sofferto molto. Col senno di poi, l’attrice e conduttrice sembra guardare con un velo di amarezza ai suoi trascorsi sentimentali. “Mi sono sempre fatta male”, ha detto in una lunga ed interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera, speranzosa che questa volta le cose con l’attuale compagno – Pedro, maestro di tango – possano andare diversamente.

L’ultima delusione in ordine cronologico è stata quella che l’ha portata a divorziare con Stefano Mainetti. Alle sue spalle però ci sono altre relazioni sfortunate, come quella con Luca Damiani e con il padre di sua figlia Emma, Pino Quartullo. “Forse cercavo in loro la famiglia tradizionale non ho mai avuto. E così sono inciampata più volte”, ha spiegato l’attrice.

Da piccola infatti Elena Sofia Ricci soffrì molto per la separazione dei suoi genitori, un brusco strappo che solo il tempo ha ricucito. “Io soffrii molto questa cosa e sono cresciuta con mia nonna”, ha raccontato l’attrice e conduttrice. La scoperta della fede le ha dato grande forza, invece, negli ultimi traumi legati alla separazione prima con Pino Quartullo e poi con l’ultimo compagno Stefano Mainetti.

“E’ una forma di mentalità progressista, perché chi crede ama e non si arrocca su se stesso”, ha confidato al quotidiano. Molta importanza l’attrice l’ha attribuita al percorso di psicoanalisi che le ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza e di guarire alcune gravi ferite del passato. Oggi Elena Sofia Ricci guarda al futuro con ritrovata serenità, sperando di trovare la stabilità che cerca da tempo.

