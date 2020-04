Stefano Mainetti marito Elena Sofia Ricci/ “A casa il confronto artistico è continuo”

Pubblicità

Stefano Mainetti ha trovato la sua dimensione in casa. Il marito di Elena Sofia Ricci ha scelto infatti di occuparsi della cucina durante questo periodo di quarantena. “Bisogna prendere il lato positivo di questo lockdown, dobbiamo riscoprire le cose semplici”, ha detto a Il Foglio nei giorni scorsi, “Ieri, per esempio, quando mi ha chiamato, ero ai fornelli. In casa, adesso, è quello il mio compito e mi diverte molto cucinare”. Circondato solo da donne, Mainetti ha trovato così il suo ruolo all’interno di quel nucleo familiare composto dalla figlia dell’attrice, Emma, e la bimba che hanno avuto insieme, Maria. “Chi fa il mio lavoro, normalmente vive davanti a una partitura, si è abituati, e io non ho difficoltà a stare per dodici ore di seguito insieme alla mia musica“, aggiunge, “quello che mi manca è il sapere di poter uscire in qualsiasi momento. Il desiderio di libertà, quando c’è, uno lo dà per scontato”. Oggi, 19 aprile 2020, Elena Sofia Ricci sarà invece ospite di Domenica In, la donna di recente ha raccontato gli abusi subiti da bambina dal nonno di una sua amica. Torniamo alla coppia, i due si sono conosciuti diversi anni fa, quando l’artista conosciuta per tanti ruoli in tv e in teatro, aveva ormai terminato il suo primo matrimonio con Luca Damiani. Poi sono convolati a nozze nel 2003 e qualche anno più tardi è nata la piccola Maria. Il mondo dello spettacolo in qualche modo li ha uniti, anche se Mainetti e la Ricci si occupano di settori diversi. Attrice lei, compositore e direttore d’orchestra lui, anche con un’eredità lasciata ad uno dei nipoti, Gabriele Mainetti. A sua volta attore e regista, ha conosciuto la popolarità grazie al film Lo chiamavano Jeeg Robot. Prima del rapporto con lui l’attrice aveva vissuto un altro matrimonio, con Pino Quartullo, che aveva portato alla nascita di Emma Quartullo.

Stefano Mainetti, marito Elena Sofia Ricci: 19 anni insieme

19 anni insieme e fra Stefano Mainetti e Elena Sofia Ricci l’amore procede ancora a gonfie vele. Uniti anche nella carriera, ma non perchè il compositore realizzi anche colonne sonore. “A casa il confronto artistico è continuo”, ha detto Mainetti a Today qualche tempo fa, “Io aiuto Elena nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche. In molti casi comincio a lavorare in fase di sceneggiatura. Poi seguo le riprese sul set, cerco di assimilare il più possibile e traduco le emozioni in note in modo che il pubblico, anche senza rendersene conto, venga accompagnato e coccolato durante la proiezione”. L’incontro fra Mainetti e la Ricci è avvenuto inoltre in occasione di beneficenza. “Mi ricordo che dissi alla mia amica di aver appena visto l’uomo con cui avrei trascorso tutta la mia vita“, ha detto l’attrice a La Vita in Diretta. Poi la proposta di matrimonio, nata da una telefonata scherzosa nata dalla Ricci e a cui Mainetti ha risposto subito in modo affermativo. Conosciuta anche per il suo ruolo di suor Angela nella fiction Che Dio ci aiuti, l’attrice ha incontrato spesso Mainetti sul set e le difficoltà dal punto di vista romantico non sono mancate. “Non riuscivo a baciarla con quel velo“, ha detto il compositore a Vanity Fair alcuni anni fa, “solo un bacino sulla guancia. Perchè, se proprio deve mettere la divisa, non fa una serie sulle infermiere?”.



