Stefano Mainetti, marito Elena Sofia Ricci/ “Un colpo di fulmine durante una festa”

Stefano Mainetti, compositore e musicista, è l’uomo che, dal 2001, è ufficialmente il marito di Elena Sofia Ricci. L’attrice ha incontrato Stefano dopo la fine della storia con Pino Quartullo, padre della sua primogenita Emma. Dall’amore con Stefano Mainetti è nata Maria, prima figlia della coppia e secondogenita della coppia. Entrambi artisti, formano da anni una coppia che vive il rapporto lontano dai riflettori. Pochi giorni fa, in occasione dell’anniversario, Elena Sofia Ricci ha pubblicato alcune foto private su Instagram scrivendo: “grazie a tutti voi per gli auguri affettuosi !!!! Dopo tanti anni effettivamente ci sentiamo un po’ super eroi”. Un amore grande e importante quello che lega la Ricci al marito che, pur essendo un celebre compositore e direttore d’orchestra, riesce a dividersi perfettamente tra vita privata e lavoro.

STEFANO MAINETTI, MARITO DI ELENA SOFIA RICCI: “ABBIAMO UN CONTINUO CONFRONTO ARTISTICO”

Innamorati e affiatati, dunque, Elena Sofia Ricci che, questa sera sarà ospite del programma di Raiuno “Una storia da cantare”, e Stefano Mainetti, come tutte le coppie, sono riusciti a superare i vari ostacoli che nascono all’interno di una relazione, ma qual è il segreto della loro unione? In un’intervista rilasciata lo scorso luglio ai microfoni di Today, il compositore ha spiegato che, ad unirlo alla moglie, non è solo l’amore, ma anche la voglia di confrontarsi continuamente sui rispettivi mondo. Il cinema e la musica sono molto vicini e Stefano Mainetti ha confessato come tra lui e la moglie ci sia un continuo scambio di idee e opinioni. “A casa il confronto artistico è continuo. Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche”, ha confessato il direttore. Ai microfoni de La vita in diretta, invece, l’attrice parlando del primo incontro con il marito, avvenuto ad una festa, ha dichiarato: «Alla mia amica dissi che dovevo sedermi perché avevo appena visto l’uomo con cui avrei trascorso tutta la mia vita». Complici, schivi e riservati, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, dopo tanti anni di vita insieme, continuano ad essere una coppia davvero affiatata.

